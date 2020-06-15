В Тверской области всех участников очной сдачи ЕГЭ обеспечат средствами защиты

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:45:11+03:00

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68 тысяч масок, перчаток и средств дезинфекции будет приобретено за счет бюджета региона для обеспечения требований санитарной безопасности на очном этапе сдачи ЕГЭ в Верхневолжье во время пандемии.

Такое решение принято на заседании облпаастной бюджетной комиссии. 15 июня его провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что этап очной сдачи ЕГЭ в нашем регионе будет проходить с 3 по 25 июля. Сдавать госэкзамен будет более 5700 человек.

Участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссиях должны будут обеспечить защитными масками, перчатками, антисептиками, термометрами. Кроме того, будет проводиться дезинфекция аудиторий для сдачи ЕГЭ. Всего их более 500.

ИСТОЧНИК KP.RU