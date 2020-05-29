Новый график отключения горячей воды в Твери по всем районам в 2020 году

Отключение горячей воды в Твери-2020 пройдет согласно новому установленному графику гидравлических испытаний теплосетей. Напомним, что отключения должны были начаться 12 мая. Но, учитывая режим самоизоляции, губернатор Тверской области Игорь Руденя, распорядился не отключать горячую воду в домах жителей области.

И вот сформирован новый график отключения горячей воды с 1 июня до 17 сентября.

Проверки тепловых сетей на прочность и плотность и плановые ремонты труб пройдут поэтапно во всех районах города. «Тверская генерация» согласовала график с администрацией Твери.

С 1 по 15 июня

Центральный район:

А. Дементьева, дома №№ 23, 29, 36/38, 37, 38, 39, 39к2, 44, 48, 50,

Вагжанова (1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 16),

Вокзальная (4, 5, 5к1, 6, 8, 12/22, 16),

Вольного Новгорода (1, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19к1, 19к2, 21),

Индустриальная (2, 13а),

Крылова (3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 21, 22, 26, 28, 29/40, 30),

Медниковская (24),

Московская ( 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 76, 78, 80, 82, 86а, 95/14, 99, 111, 114),

Новоторжская (22, 22а, 22к1),

Пушкинская (1, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22),

Рыбацкая (1/48, 3, 4, 42, 44),

Салтыкова-Щедрина (44),

Серебряная (3, 5, 7, 14),

Симеоновская (87, 89),

Советская (9, 15, 17, 19, 21, 23, 23кБ, 25, 27, 29, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54к1, 54к2, 56к1, 56к2, 60, 62, 64),

Трехсвятская (49),

Чернышевского (1),

Смоленский переулок (8, 8к1, 8к2, 32),

Студенческий переулок (40,42)

Татарский переулок (29)

Радищева ( 47,49),

Степана Разина ( 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 42)

Тверской проспект (16, 18).

Московский район:

Вагжановский переулок (2, 6, 9, 14),

Малая Самара (2, 7, 9, 9к1),

Керамического завода пос. (5)

Московское шоссе (3, 35)

Заволжский район:

Артюхиной (1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32),

Веселова (6, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28, 35),

Дорошиха (1),

Зинаиды Тимофеевой (3, 4, 6, 7, 8, 9),

Луначарского (1, 3, 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12),

2-я Металлистов (8),

Оборонная (1, 3, 5, 7, 8, 9/27, 10),

Поселковая 1-я (3, 5, 7, 8, 8а),

П. Савельевой (2, 2к2, 3, 5, 6, 6к1, 6к2, 7, 9, 10, 14, 15, 15к2, 17, 19, 21, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 27, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к3, 39к4, 39к5),

Седова (1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а),

Фрунзе (2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16),

Хромова (3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 22),

Безымянный переулок (4),

Металлистов 4-й пер. (5,7),

Перекопский переулок (2, 4, 6, 11, 11а, 13а, 15, 15а),

Иртыша наб. (31, 33, 35),

Молодежный бульвар (1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 8к1, 8к2, 12, 14, 15, 16)

Петербургское шоссе ( 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 10к1, 10к2, 14к1, 14к2, 18, 19, 20, 21, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37к1, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49к2, 50, 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к6, 53, 54/2, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 99, 103, 103а, 107, 111, 113, 115к1, 115к2, 116, 118, 120, 122, 124).

Маяковского (44, 48),

2-й Осипенко (4, 8, 10, 18, 20, 24),

Пржевальского(14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1, 66, 68, 70),

Розы Люксембург (96, 98, 100, 102),

Серова (57),

Серова 2-й (2, 6, 8, 10, 12, 33),

Силикатная 1-я (3, 7, 11, 13а),

Силикатный 2-я (2/21, 2к2, 4, 6),

Томского (4, 6/2, 8/1, 12, 14),

Туполева (101, 103, 107, 109, 112/24, 113, 115, 116, 116к2, 116к3, 118)

Малый заводской проезд (12)

Элеватор: весь.

С 15 по 29 июня

Сахарово:

Горютина (80),

Маршала Василевского (1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27)

Садовая (4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 25)

Школьная (2, 3, 4, 6, 9)

Полевая (1, 4, 6)

Керамического завода пос. (5)

Московское шоссе (3, 35)

Пролетарский район:

Восстания (30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46, 48)

Заслонова (1, 5, 5а, 7, 9, 11),

Коллективный пер. (3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10),

Профсоюзов б-р (1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27),

Севастьянова (1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20),

Стахановская ул. (31, 33, 35, 37),

Тракторная (4а, 5, 5б, 5в, 8а),

Халтурина (16, 20, 22),

С 16 по 30 июня

Пролетарский район:

Академическая (10, 20, 22),

Академический пр-д (16),

Бакунина (31),

Бебеля (54),

Бориса Полевого (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 16/11, 17, 19, 21),

Виноградова (1, 1б, 1в, 9, 9к2, 9к3, 10),

Дзержинского (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14),

Инициативная (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14,

Заслонова (4),

Зои Космодемьянской (1, 3, 6, 8),

Маршала Конева (1/3, 2, 2к2, 3, 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 12к1, 14, 14/1, 20, 73а, 73а),

Новикова (17, 19, 21),

Прядильная (4/10, 5, 5/9, 11/6, 13),

Республиканская (7, 9, 11, 13),

Софьи Перовской (43),

Спортивная (1, 2/9, 3, 5, 10/4),

Строителей (4, 5/15, 6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19к1, 20),

Ткача (2, 4, 6, 8, 10, 16, 16к1, 18),

Учительская (59),

Чайкиной (1, 10),

Двор Пролетарки (42, 43, 47, 61, 70, 82, 94, 99, 100, 118, 119, 122, 156, 164, 177)

Ногина (2к2, 3, 5),

Калинина пр-т (9, 14, 15, 21б, 21к3, 21к4, 45стр2),

Ленина пр-т (7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а, 37, 39, 41, 43, 43а),

Пролетарская наб. ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2),

Старицкое шоссе (5, 5а, 14, 15, 22).

С 1 по 15 июля

Московский район:

Волоколамский пр-т (37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47),

Зеленый пр-д (43к11, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3)

Коминтерна (77б, 107),

Транспортная (2,4,6),

Фадеева (19, 23, 25, 29, 31);

Цанова (3,5, 7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а),

«Южный» м-н (весь жилой сектор).

Заволжский район:

1-й Вагонников (43),

1-я Вагонников (46),

Грибоедова 2-я (2/43, 4, 6/2),

Дачная (57, 67, 69, 71, 74),

Докучаева (36),

Кольцевая (70, 72, 74, 76, 78),

Красина (45),

Красина 2-я (49, 68, 72, 74, 76, 80, 82),

Луначарского (26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36),

Плеханова (57),

Прошина (5),

П. Савельевой (48, 48к1, 48к2, 52, 52к1, 52к2, 52к4),

Седова (55, 57, 57),

Скворцова-Степанова (85),

Фрунзе (20, 24),

Хромова (19, 21, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31),

Хрустальная (10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 43, 45, 46к1, 46к2),

Цветочная (2, 4, 6)

Восстания (30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46, 48),

Заслонова (1, 5, 5а, 7, 9, 11),

Коллективный пер. (3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10),

Профсоюзов б-р (1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27),

Севастьянова (1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20)

Стахановская (31, 33, 35, 37)

Тракторная (4а, 5, 5б, 5в, 8а),

Халтурина (16, 20, 22),

С 6 по 20 июля

Химинститут

С 13 по 27 июля

Мамулино

С 16 по 30 июля

Пролетарский район:

Боровая 3-я (3, 5, 7),

50 лет Октября (2/19, 2к1, 4, 4а, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 44а)

Академичкеская (14, 14к1, 16),

Академический 2-й пр-д (18, 20),

Бобкова (2, 6к1, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 28к7, 28к8, 28к9, 32, 36к1, 36к4, 37, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43),

Боровая 2-я (2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8);

Боровой пр-д (6, 8, 9, 10, 12, 14)

Гайдара (50),

Громова (4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 14, 16, 18к1, 18к2, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28к1, 28к2, 30, 32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48к1, 48к2, 48к3, 50к1, 50к2, 50к3, 56, 58),

Евгения Пичугина (21к1, 21к2, 21к3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56),

Рихарда Зорге (3а, 9, 11/14, 13, 15),

Кирова (3а, 5, 5а,7, 7а, 7к1, 7к2, 9, 9а, 11),

Ленина пр-т (2, 3/44, 8, 12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 20, 21, 22/31, 23/1, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42),

Маршала Буденного (4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7, 7, 7, 9, 9а, 11/14, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1),

Маршала Захарова (6, 8, 10, 12, 14, 16/17, ),

Мигаловская наб. (1б, 1к2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17),

Мигаловский пр-д (4, 6, 8)

Партизанский пер. (16, 22/34, 22/8),

Ремесленный пр-д (3а, 5, 8а, 8б, 10, 10а, 12),

Ржевская (3, 5, 5а, 5к2, 5к3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9к2, 11, 14)

Чайкиной (25/2б),

Чудова (8, 11, 12, 13, 14, 19, 21),

Бакунина (13, 15),

Баррикадная (4, 6),

Беляковский пер. (37),

Виноградова (2),

Гончаровой (8, 10),

Калинина пр-т (6, 8),

Карла Маркса (5, 7, 9, 11),

Коробкова (13, 14, 17, 17к1, 20)

Красной слободы 1-й пер. (3, 5, 7/1, 7б), 2-й пер. (5), 7-я ул. (27), 8-я ул. (4к1),

Ногина б-р (2, 4, 6к4, 7, 8, 8к1, 9, 10к1, 10к2),

Пролетарская 6-я (16, 17, 18, 19, 20, 26), 7-я (8),

Спартака (4/2, 5, 19, 32, 34, 43, 44, 45, 46),

Тимирязева (3)

С 22 июля по 5 августа

Центральный район:

Андрея Дементьева (2),

Московский район:

15 лет Октября (3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 43, 46а, 47, 48/15, 50),

Богданова (10к2, 34),

Большие Перемерки (18, 22а),

Волоколамский пр-т (2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7к2, 8, 9, 9к4, 11, 13, 15к2, 19/2, 21, 23, 25/19),

Гвардейская (4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7),

Ерофеева (23),

Жигарева (44, 46, 51),

Зеленый пр-д (41, 43к1, 43к2, 43к4, 45к10),

Тамары Ильиной (1/17, 1б, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 9/19, 30, 31, 32, 32а, 33, 33к1, 35),

Лазури наб. (1к1, 1к2, 1к3, 2, 4/2, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14),

Лукина (6, 8, 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 25, 30),

Лукина 2-я (11),

Малая Самара (20),

Озерная (1, 2, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 14к1, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Орджоникидзе (1, 2/1, 3, 4/2, 5, 6/1, 7, 8, 9, 10/2, 11, 12/1, 13/26, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22/25, 23, 24, 25, 25а, 25б, 29/48а, 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 49к6, 49к7, 49к8, 51к1, 52к1, 52к2, 53в, 53к1, 53к2, 53к3, 53к4, 53к6, 54/37, 55/39),

Победы пр-т (19, 23, 25, 37а, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а, 45/28, 46/30, 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 68к4, 68к5, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86)

Резинстроя (2/16, 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11)

Ротмистрова (1б, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26, 32, 34, 35)

Склизкова (70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114к1, 114к2, 116, 116к1, 116к2)

Терешковой пл. (47/27)

Терещенко (6, 6к.1)

Фадеева (35, 37)

Цанова б-р (23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35)

С 27 июля по 2 августа

Линейная (81),

С 31 июля по 14 августа

Заволжский район:

Александра Ульянова (9/1а),

Артиллерийский пер. (4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22),

Афанасия Никитина наб. (20, 20а, 22, 24, 24а, 28, 30, 54, 56/2, 84, 86, 88/2, 142, 142а кор.1, 142к1, 144к1, 144к2, 146, 148, 152/2),

Благоева (3к1, 3к2, 3к3, 5, 5к2, 5к4, 6, 6а, 8к1, 8к2, 8к3, 14/65, 15, 15к2, 15к3),

Горького (4а, 4к3, 8, 10, 10а, 15, 18, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 62/1, 66а, 70, 72/4, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 107А, 107в, 124, 126, 128к1, 128к2, 132, 133, 134, 135, 136/6, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186),

Екатерины Фарафоновой (36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45),

Жореса (3, 21),

З. Коноплянниковой (2к1, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19к1, 19к2, 20, 21, 22, 23, 24, 26)

Карпинского ул. (3, 5/34, 10/2, 12/32),

Карпинского 1-й пр-д (2/60, 4, 6, 8, 10, 12/53), 2-й пр-д (1/62, 1а, 1б, 3а, 10(д/с 125),

Комсомольский пр-т (1/28а, 2/26, 3, 5к1, 7, 8, 9, 9к1, 10, 10к1, 11, 11, 11а, 11к1, 11к2, 15/44, 19, 19а, 19к1),

Красина (53, 53к1)

М. Румянцева (6/30, 8, 9, 10, 11, 12к1, 15, 53/12, 55/3),

Менделеева (7/63),

Мичурина (37/23, 39, 41, 44, 44к2, 45),

Мусоргского (6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 6к5, 6к5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 20/27, 24, 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38/33, 39),

Нахимова (4/19, 10/15),

Никитина (4),

Никитина пер. (5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 10к2, 13),

Павлова (6, 8/36, 17),

Петербургское ш. (2а),

Скворцова-Степанова (7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38),

Фурманова (1а, 3, 5, 7, 9),

Шмидта б-р (3, 5, 5к1, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 45, 47, 49, 49к1, 49к2)

С 3 по 17 августа

Московский район:

Большие Перемерки (20),

Заволжский район:

Сахаровское шоссе (5, 6, 7, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 20, 22, 24, 24а, 26),

Шишкова (97)

С 17 по 31 августа

Заволжский район:

Артиллерийский пер. (7, 13, 15),

Аф. Никитина наб. (72, 74, 80, 82/2, 90/2),

Благоева (4к2, 4к3, 18, 32, 44, 76, 76к1),

Голландская (14, 21),

Горького (59, 61, 63/4, 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2),

Грибоедова (34/68к.1),

Георгия Димитрова (56, 58, 60, 62, 64),

Карпинского (9, 16, 18, 22/22, 28),

Кольцевая (80, 82, 82к1),

Мичурина (4/29, 6/34, 8/31),

Мусоргского (15, 17, 21, 23, 25),

Павлова (10, 12),

Хрустальная (2к1, 2к2, 2к3, 2к5, 4, 4к1),

Шмидта б-р (12, 21/20, 23, 24),

Центральный район:

Академика Каргина (12),

А. Дементьева (4, 6, 16, 19, 19/63, 21/66, 22, 26),

Базановой (5, 18, 20),

Бебеля (2, 2к1, 3, 4/43, 5, 7, 10, 42, 44),

Беляковский пер. (26/51, 30, 32, 40, 46),

Вольного Новгорода (2)

Дмитрия Донского (34, 44/1),

Достоевского (1/19, 2б, 7к1, 11к1, 15),

Ефимова (22, 24),

Желябова (3, 29/25, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 57),

Жигарева (5, 7, 19, 21, 31, 33),

Ивана Седых (4, 6),

Краснофлотская наб. (4),

Новоторжская (2, 3, 4, 5, 7, 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16к1, 16к2, 19, 23, 25),

Пушкинская (2, 2а, 2б, 6а),

Радищева б-р (4, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 33, 37, 38/26, 42, 44, 45,

50, 52),

Свободный пер. (1, 1в, 1г, 3к1, 3к2, 7, 20, 22, 30, 30/2, 43/18),

Симеоновская (1, 5, 7, 9, 14, 30, 33, 33а, 35, 39, 52/12, 54, 58, 60, 63, 68, 70),

Славы пл. (1, 2),

Смоленский пер. (3, 5),

Советская (8, 10, 18, 20, 20/22, 22, 24, 40),

С. Перовской (1/45, 3, 6, 8, 9, 10/32, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32),

Студенческий пер. (5, 10/15, 21, 23, 25, 30, 30а),

Тверская пл. (2, 2б, 6, 8, 9),

Тверской пр-т (3, 5, 6, 8, 9, 11/55, 12, 13, 15),

Театральный пр-д (3а, 3б),

Трехсвятская (15, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 33/25, 35),

Троицкая (2/25, 2а),

Трудолюбия пер. (30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28),

Тьмаки наб. (1/32, 20к1, 26, 30/2),

Учительская (1, 3, 6к1, 13/34, 39, 49),

Циммервальдского (2, 24)

Со 2 по 16 сентября

Московский район:

Александра Завидова (26, 28, 30, 34, 36),

Александра Попова (1, 3, 5, 57, 33, 35, 35к1, 36, 38/2, 42),

Богданова (3, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15);

Волоколамский (12, 14, 16/5, 18, 22, 24, 25к1, 26, 27/2, 27к1, 28, 29, 31а, 33, 33к2, 33к3);

Дарвина пр-д (1, 2, 4к1, 4к2);

Ерофеева (4, 5, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8к4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 21а);

Тамары Ильиной (14),

Ипподромная (1, 2а, 6, 6а, 6б, 7, 7к1, 7к2, 8, 10, 11/30, 12/29, 16, 18к2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24);

Кайкова (3,4а, 5, 11);

Коробкова (1, 2, 6);

Победы пр-т (2а, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 8, 8а (д/сад № 48), 10, 11, 12, 12а);

Склизкова (2, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 50/22, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68);

Суворова 1-я ул., 6;

Терещенко (24, 26, 28, 31, 32/14, 33а, 33б, 34, 35, 36, 38, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4);

Университетский пер. (3, 5, 9, 11);

Фадеева ул. (9, 11, 12, 13(д/сад №3), 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21(д/сад № 15), 22, 24, 26к1, 26к2, 27(Центр гарм. развития (МДОУ № 114), 28к1, 28к2, 30(д/сад № 114), 32, 34к1, 34к2, 36к1, 36к2, 38к1, 38к2;

Чайковского пр-т (1к1, 2, 4,6к2, 6к4, 7, 16, 17, 24/2б, 24а, 26, 40/2, 42, 42а, 44, 44к3, 46, 62а),

Швейников пр-д (2, 3, 4к1, 4к2, 6),

С 3 по 17 сентября

Московский район:

Александра Завидова (3, 14, 17, 19, 21, 25, 27),

Коминтерна (43 под.7,8,9, 43 под С 1-6, 47, 49а, 49б, 49в, 67/2, 69),

Коробкова (3, 4, 10, 11к2, 12, 16, 18),

Садовая 1-я (40/5),

Садовый пер. (1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 37/15),

Спортивный пер. (1а, 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16),

Суворова 1-я (10),

Фадеева (1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10к1, 10к2),

Чайковского пр-т (25, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 37, 84, 86, 90, 94, 98, 100).