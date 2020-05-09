В Тверской области из-за коронавируса перенесли сроки гидравлических испытаний на теплосетях

9 Май 2020 2020-05-09T11:50:28+03:00

В Тверской области перенесли сроки гидравлических испытаний на теплосетях Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени будет доработан график плановых отключений горячей воды.

Сроки гидравлических испытаний сдвигаются в связи с действующим на территории региона режима повышенной готовности из-за коронавируса.

В связи со сложившейся эпидобстановкой, губернатор поставил задачу обеспечить жителям региона подачу коммунальных услуг в штатном режиме. При этом перенос сроков гидравлических испытаний и работ на сетях не должен отразиться на качестве подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Более подробно этот вопрос Игорь Руденя обсудит на селекторном совещании с главами муниципальных образований региона 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU