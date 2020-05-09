В Тверской области из-за коронавируса перенесли сроки гидравлических испытаний на теплосетях
В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени будет доработан график плановых отключений горячей воды.
Сроки гидравлических испытаний сдвигаются в связи с действующим на территории региона режима повышенной готовности из-за коронавируса.
В связи со сложившейся эпидобстановкой, губернатор поставил задачу обеспечить жителям региона подачу коммунальных услуг в штатном режиме. При этом перенос сроков гидравлических испытаний и работ на сетях не должен отразиться на качестве подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Более подробно этот вопрос Игорь Руденя обсудит на селекторном совещании с главами муниципальных образований региона 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU