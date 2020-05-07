2020-05-07T19:37:48+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Твери по всем районам в 2020 году

Опубликован подробный график отключения горячей воды в Твери в 2020 г.
Александр ЖМУЛИН
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Воду будут отключать поэтапно на две недели, остаётся надеется, что так оно и будет.Воду будут отключать поэтапно на две недели, остаётся надеется, что так оно и будет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение горячей воды в Твери-2020 пройдет согласно установленному графику гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает «Тверская генерация», они начнутся 12 мая и продлятся до 17 сентября.

Проверки тепловых сетей на прочность и плотность и плановые ремонты труб пройдут поэтапно во всех районах города. График согласован с администрацией Твери.

При появлении каких-либо вопросов в связи с временными отключениями горячей воды, граждане могут обращаться в «Тверскую генерацию» по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру: (4822) 34-87-07.

График

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ИСТОЧНИК KP.RU

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