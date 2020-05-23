Коронавирус в Твери, последние новости на 23 мая 2020 года: заражение детей в школе-интернате, «уголовка» для виновников и предложения губернатора

На утро 23 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1242 инфицированных COVID-19. Это плюс 39 новых случаев за минувшие сутки.

Под наблюдением медиков на сегодня находятся 472 пациентов (+13 за последние сутки). С начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции 756 человек, из них 23 выписаны за минувшие сутки.

Количество смертей от COVID-19 со вчерашнего изменилось: умерли от коронавируса 14 человек, трое из них за последние сутки.

Как сообщает областной оперативный штаб по борьбе, у большой части пациентов коронавирус протекает бессимптомно.

Тестирование на коронавирус происходит в ежедневном режиме. По данным на 23 мая тесты сдали 52402 человек, за последние сутки – 1975.

К сожалению, часть из них подтвердила заражение коронавирусом 14 детей из школы-интерната и еще пятерых работников этого учреждения в Кимрах.

Всё указывает на то, что это произошло из-за не поддающегося здравому смыслу, в высшей степени безответственного поступка работающей там семейной пары. Как уже показала прокурорская проверка, сотрудница школы, у которой первой диагностировали коронавирус, а также ее муж 4 мая заступили на смену в школу-интернат, зная, что у их дочери ранее подтвержден COVID-19. А они были с ней в контакте.

О чём они думали? Неужели им настолько наплевать на детей-воспитанников интерната, своих коллег?

Следственный комитет возбудил против них уголовное дело.

Между тем, в школе-интернате организован инфекционный госпиталь для заразившихся детей и взрослых, также в учреждении устроен обсерватор для тех, кто контактировал с заболевшими.

Как сообщило областное Минобразование, медики Кимрской ЦРБ следят за состоянием здоровья инфицированных, на сегодняшний день оно удовлетворительное.

- В настоящее время у сотрудников и воспитанников с подтвержденным коронавирусом симптомы заболевания отсутствуют, - проинформировало СМИ министерство образования региона.

Директор школы-интерната в связи со случившимся временно отстранен от работы.

Но есть и другие новости, причем федерального масштаба. Губернатор Игорь Руденя, принимая по видеосвязи участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса, выступил с несколькими актуальными инициативами.

Глава нашего региона предложил провести инвентаризацию компьютерных томографов в регионах и увеличить федеральное финансирование на их приобретение для субъектов России. Также Игорь Руденя высказал мысль о том, что томографы лучше размещать в отдельных модульных конструкциях, а не в зданиях больниц, как сейчас.

- Установка отдельных модульных конструкций позволит развести потоки, избежать возможного перекрестного заражения, - пояснил губернатор.

Обеспечить создание таких модульных конструкций, по мнению Игоря Рудени, смогут отечественные, в том числе тверские предприятия.

О том, как восприняли предложения тверского губернатора в федеральном центре и дадут ли им ход, пока не известно.