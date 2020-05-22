Губернатор Тверской области выступил с инициативами по диагностике коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T13:52:40+03:00

Игорь руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по видеосвязи. Фото: ПТО

Игорь Руденя озвучил свои предложения на заседании рабочей группы Госсовета

Изменить размер текста: A A

22 мая губернатор Игорь Руденя выступил с несколькими инициативами на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Его которое в режиме видеоконференцсвязи провел мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил Игорь Руденя, его предложения касаются диагностики коронавирусной инфекции.

- Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. В сочетании с тестами использование томографов обеспечивает максимально качественную диагностику на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. На рабочей группе также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, а также на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ, - рассказал Игорь Руденя журналистам.

Как отметил глава региона, сегодня КТ зачастую находятся в зданиях больниц. Установка отдельных модульных конструкций позволит развести потоки, избежать возможного перекрестного заражения.

Обеспечить создание таких модульных конструкций, по мнению Игоря Рудени, смогут отечественные, в том числе тверские предприятия. Подобные установки активно используются в регионе для ФАПов.

В Тверской области за счет собственных ресурсов в настоящее время приобретаются томографы для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. Готовятся помещения для установки КТ.

- По нашим расчетам, на 1,2 миллиона человек – это число жителей Тверской области – необходимо минимум 10 действующих компьютерных томографов, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU