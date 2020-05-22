2020-05-22T13:52:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Тверской области выступил с инициативами по диагностике коронавируса

Игорь Руденя озвучил свои предложения на заседании рабочей группы Госсовета
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Игорь руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по видеосвязи. Фото: ПТОИгорь руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по видеосвязи. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

22 мая губернатор Игорь Руденя выступил с несколькими инициативами на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Его которое в режиме видеоконференцсвязи провел мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил Игорь Руденя, его предложения касаются диагностики коронавирусной инфекции.

- Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. В сочетании с тестами использование томографов обеспечивает максимально качественную диагностику на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. На рабочей группе также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, а также на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ, - рассказал Игорь Руденя журналистам.

Как отметил глава региона, сегодня КТ зачастую находятся в зданиях больниц. Установка отдельных модульных конструкций позволит развести потоки, избежать возможного перекрестного заражения.

Обеспечить создание таких модульных конструкций, по мнению Игоря Рудени, смогут отечественные, в том числе тверские предприятия. Подобные установки активно используются в регионе для ФАПов.

В Тверской области за счет собственных ресурсов в настоящее время приобретаются томографы для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. Готовятся помещения для установки КТ.

- По нашим расчетам, на 1,2 миллиона человек – это число жителей Тверской области – необходимо минимум 10 действующих компьютерных томографов, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На семи дорогах в Тверской области ограничат движение в июне
В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 83-летнего пенсионера
Власти Твери хотят снести торговый павильон на остановке у областной больницы
В Тверской области для самозанятых вводят "Налог на профессиональный доход"
Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области
Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности
Главные вопросы о выплатах семьям разъяснили жителям Тверской области
В ДТП на Маршала Конева в Твери пострадали два человека
Администрацию Старицы Тверской области обязали оборудовать места для сбора мусора
В детской областной больнице Твери определили день для приема грудничков
В Тверской области будут судить мужчину-виновника смертельного ДТП
Жителей Твери приглашают на онлайн-просмотры спектаклей театров кукол со всей страны
Житель Тверской области угнал иномарку и попал в ДТП
Губернатор Тверской области выступил с инициативами по диагностике коронавируса
Сотрудники школы-интерната в Кимрах Тверской области заразили коронавирусом 14 детей
Более 52 000 человек проверили на коронавирус в Тверской области
С банковского счета жителя Тверской области приятель украл 5000 рублей
В Тверской области пешеход погиб под колесами грузовика
472 пациента в Тверской области продолжают оставаться под наблюдением врачей из-за коронавируса
Прокуратура помогла мужчине досрочно выйти на пенсию в Тверской области
За сбыт наркотиков житель Твери отправится в колонию строгого режима
Минувшей ночью в Твери сожгли две иномарки
Синоптики обещают прохладные выходные в Тверской области
Дезинфекцию объектов здравоохранения проводят спасатели в Тверской области
Игорь Руденя сообщил, продлят ли действие абонементов на проезд в Твери
Женщина и 14-летний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области
В Твери из-за коронавируса запретили парковаться на нескольких улицах
В Твери создают еще один инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
В Тверской области больше половины сева приходится на шесть районов