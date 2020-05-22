22 Май 2020 2020-05-22T12:30:52+03:00

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Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат". Супругов, работающих в учреждении, подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

По версии следствия, 4 мая 2020 года работники заступили на 14-дневную рабочую вахту в учреждение. За две недели все сотрудники были письменно уведомлены о соблюдении режима самоизоляции, непосредственно перед заступлением на смену работники прошли лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию. Каждый из них расписался в журнале, что не имел контактов с заражеными.

11 мая одна из сотрудниц пожаловалась на недомогание. Тест подтвердил у нее COVID-19, аналогичный диагноз был поставлен и воспитателю.

В ходе проверки из 19 детей 14 оказались заражены коронавирусом, из 10 работников - положительные тесты у пятерых. По данному факту была организована прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что сотрудница школы, у которой первой диагностировали коронавирусную инфекцию, а также ее супруг 4 мая заступили на вахту, зная, что 25 апреля у их дочери был подтвержден коронавирус.

- Скрыв информацию о контакте с заболевшей, они, тем самым, совершили нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - В настоящее время следователями Следственного комитета по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование продолжается.

Сотрудники школы-интерната в Кимрах Тверской области заразили коронавирусом 14 детей.ВИДЕО: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU