«Мне три раза меняли антибиотики, было очень трудно дышать»: Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова об излечении от коронавируса

Тверского депутата Госдумы РФ Светлану Максимову выписали из областной клинической больницы, где ее три недели лечили от коронавируса. Напомним, что Светлана Викторовна заразилась COVID-19 в конце апреля, правда, сначала её госпитализировали с диагнозом пневмония. «КП»-Тверь» связалась по телефону с депутатом и из первых уст узнала, как она себя сейчас чувствует и через что ей пришлось пройти.

Светлана Максимова также рассказала, что из трех недель в больнице две она лежала в реанимации:

- Первую неделю у меня вообще было чувство, как будто я рыба, которую выкинули на берег. Так трудно было дышать, не хватало воздуха. Мне три раза меняли антибиотики. Это очень коварная и неизученная болезнь, поэтому ее трудно лечить. Под аппарат ИВЛ меня не положили. Когда привезли в ОКБ, врачи сразу спросили, могу ли я дышать. Я ответила, что могу, хоть и было тяжело. Слышала, что после ИВЛ могут быть осложнения, поэтому лежала просто под кислородом. Но и сама старалась дышать. Меня медсестры, образно говоря, даже по рукам били, когда я снимала кислородную маску.

Светлана Викторовна отметила, что никаких особых условий ей, из-за того что она депутат, не создавали:

- Меня лечили как и всех. Могу вас заверить, что для врачей в наших больницах всё равно, депутат ты или не депутат. Они ко всем относятся с повышенным вниманием. Скажу конретно про ОКБ: там медики отдают все свои силы на борьбу за здоровье зараженных. Я очень благодарна нашей больнице, врачам, медсестрам, санитарочкам - всем. Они герои.

На вопрос, как она себя сейчас чувствует, Светлана Викторовна ответила, что еще не очень:

- Еще не получается дышать так же легко, как до болезни, тяжеловато. Конечно, немного и страшновато за последствия. У меня всё-таки 92 % поражения легких было. Вы знаете, это заболевание очень коварное. У меня еще средней тяжести было. А многие очень тяжело переносят.

Депутат также призналась, что, пройдя через болезнь, стала по-другому смотреть на жизнь:

- Вы не представляете, насколько люди, которые переболели, становятся добрее, что-то переворачивается в душе. Отношение ко всему меняется. Я еще больше стала понимать, насколько важно нам всем быть добрее друг к другу.

Высказалась Светлана Максимова и о том, как важно соблюдать меры предосторожности.

- Я хочу сказать, что люди, которые пренебрегают масками, - эгоисты, - подчеркнула депутат. - Ведь надо думать не только о себе, но и об окружающих. Вдруг ты заражен уже и можешь заразить других. Если, конечно, гуляешь один, то можно ходить без маски, но в общественных местах их надо носить.

Светлана Максимова сама не понимает, где умудрилась подхватить треклятую заразу. Но, как отметила, благодаря тому, что носила маску, никого не заразила.

Сейчас депутату предстоит еще две недели провести на карантине. Это необходимая мера профилактики.

При этом, по словам депутата, она уже в больнице приступила к работе.

- Сейчас уже приходит куча документов, обращений, запросы надо будет отправить, - сказала Светлана Максимова.