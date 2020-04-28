2020-04-28T16:54:19+03:00
Общество

Депутат Госдумы РФ Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в Твери

Она проходит лечение в областной клинической больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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Светлана Максимова госпитализирована в ОКБ Твери с пневмонией Фото: Фото: facebook.com/Светлана МаксимоваСветлана Максимова госпитализирована в ОКБ Твери с пневмонией Фото: Фото: facebook.com/Светлана Максимова
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Депутат Госдумы РФ и тверской аграрий Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в Областную клиническую больницу Твери. Об этом стало известно 28 апреля.

В медучреждение ее доставилили с высокой температурой и кашлем. Врачи диагностировали у 58-летней Максимовой воспаление легких и взяли тест на коронавирус. Результатов еще нет, но сама депутат подозревает, что просто сильно простудилась.

- Я ездила в Москву за костюмами для врачей Калининской ЦРБ (там расположен госпиталь для больных COVID-19 - ред.), вышла из машины за кофе буквально на пять минут. Ветер был очень сильный, видимо, в этот момент я и простыла, - рассказала Светлана Максимова в телефонном разговоре с ТИА.

Напомним, что в непростую коронавирусную пору Светлана Максимова активно помогает местным предприятиям, которые по ее заказу шьют маски и медицинские костюмы. Распространяет их она бесплатно - передает врачам, больницам, почтальонам, аграриям.

Сама Максимова на всех заседаниях и встречах всегда - в маске и перчатках. И активно призывает коллег и жителей области соблюдать меры защиты.

На днях она даже сфотографировалась в дизайнерской маске, которую специально для депутата сшили тверские мастерицы.

"КП" - Тверь" желает Светлане Максимовой скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU

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