Депутат Госдумы РФ Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в Твери

28 Апр 2020 2020-04-28T16:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы РФ и тверской аграрий Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в Областную клиническую больницу Твери. Об этом стало известно 28 апреля.

В медучреждение ее доставилили с высокой температурой и кашлем. Врачи диагностировали у 58-летней Максимовой воспаление легких и взяли тест на коронавирус. Результатов еще нет, но сама депутат подозревает, что просто сильно простудилась.

- Я ездила в Москву за костюмами для врачей Калининской ЦРБ (там расположен госпиталь для больных COVID-19 - ред.), вышла из машины за кофе буквально на пять минут. Ветер был очень сильный, видимо, в этот момент я и простыла, - рассказала Светлана Максимова в телефонном разговоре с ТИА.

Напомним, что в непростую коронавирусную пору Светлана Максимова активно помогает местным предприятиям, которые по ее заказу шьют маски и медицинские костюмы. Распространяет их она бесплатно - передает врачам, больницам, почтальонам, аграриям.

Сама Максимова на всех заседаниях и встречах всегда - в маске и перчатках. И активно призывает коллег и жителей области соблюдать меры защиты.

На днях она даже сфотографировалась в дизайнерской маске, которую специально для депутата сшили тверские мастерицы.

"КП" - Тверь" желает Светлане Максимовой скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU