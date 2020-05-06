2020-05-06T20:08:01+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ей уже гораздо лучше»: помощница депутата ГД Светланы Максимовой о самочувствии больной коронавирусом

Депутат сначала думала, что у неё простое ОРВИ, но оказалось COVID-19
Александр ЖМУЛИН
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Перед тем, как попасть в больницу, Светлана Максимова продемонстрировала дизайнерскую маску. Фото: facebook.com/Светлана МаксимоваПеред тем, как попасть в больницу, Светлана Максимова продемонстрировала дизайнерскую маску. Фото: facebook.com/Светлана Максимова
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Стало известно, что у депутата Государственной думы РФ от Тверской области Светланы Максимовой все-таки подтверждён коронавирус. «КП»-Тверь» удалось узнать, как чувствует себя депутат из Верхневолжья.

Напомним, что 58-летнею Светлану Максимову госпитализировали с высокой температурой в Областную клиническую больницу в Твери в конце апреля. Врачи диагностировали у неё пневманию. Тогда же у неё были взяты тесты на коронавирус. При этом сама депутат в тот момент считала, что её просто сильно продуло и это ОРВИ. Как выяснилось, ветер тут ни при чём, всё гораздо хуже.

При этом Светлана Максимова на личном примере демонстрировала на публику, как важно использовать средства защиты в эпоху пандемии. Демонстрировала дизайнерскую маску, передавала сшитые по её заказу маски врачам, больницам, почтальонам, аграриям.

Мы пытались дозвониться до Светланы Максимовой, но трубку так никто и не взял...

Однако «КП»-Тверь» удалось связаться по телефону с помощницей депутата Еленой Диченской.

- Сейчас Светлана Викторовна чувствует себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе, - заверила Елена. - Можно сказать, что она чувствует себя достаточно хорошо.

На вопрос о том, находится ли сейчас Светлана Максимова в реанимации, помощник депутата отвечать отказалась:

- Без комментариев, могу только сказать, что врачи рекомендовали ей покой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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