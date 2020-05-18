Коронавирус в Твери: Девять автобусных маршрутов, которые помогут пассажирам перемещаться по городу без давки

Завершение реформирования транспортной системы Твери и Калининского района совпало с эпидемией COVID-19. Из-за перевода на удалённую работу и долгих нерабочих дней пассажиры не успели как следует познакомиться с маршрутами, особенно с теми, которые обновлялись на финальном этапе реформы.

А между тем, выходя из режима самоизоляции, будет очень важно понимать, как работает новая транспортная система. В первую очередь это поможет избежать толчеи в автобусах, а значит, снизить угрозу распространения коронавируса.

«КП»-Тверь» публикует информацию о новых автобусных маршрутах, которые помогут избежать давки в часы пик. Одни из них частично дублируют самые популярные маршруты, другие возят жителей в удалённые районы города. Это маршруты №№ 15, 21, 30, 36, 42, 43, 44, 56 и 116.

- Эти девять маршрутов заметно улучшили качество работы транспортной системы города, что очень важно в связи с нынешней эпидемической обстановкой. По сравнению со старой моделью на них существенно увеличено количество машин, - пояснили «КП»-Тверь» в пресс-службе «Транспорта Верхневолжья». - Есть и новые для Твери маршруты: те, что в последнее время в рамках старой модели существовали лишь номинально, как, например, маршрут № 21, а также частично изменившие маршрут для улучшения транспортной доступности различных частей города.

Маршрут № 15: Гипермаркет «Глобус» - ТЭЦ-3.

Путь следования маршрута № 15 был изменён. Его основное назначение - связать Соминку с центром города, основными пересадочными узлами, вокзалами и большими торговыми комплексами в южной части города.

Кроме того, на участке от Октябрьского проспекта до Кольцевой улицы маршрут № 15 является альтернативой популярному маршруту № 205.

Путь следования маршрута № 15:

Гипермаркет «Леруа Мерлен» - Торговый парк № 1 - гипермаркет «Глобус» - улица Марины Расковой - посёлок имени Чкалова - Октябрьский проспект - бульвар Цанова, дом № 2 - «Афанасий пиво» - улица Коминтерна - автовокзал - железнодорожный вокзал - Спортивный переулок - улица Склизкова - площадь Капошвара - гимназия № 12 - Тверской проспект - речной вокзал - улица Зинаиды Коноплянниковой - площадь Мира - улица Благоева - бульвар Шмидта - улица Красина - улица Грибоедова - улица Соминка - улица Хрустальная - улица Дачная - микрорайон «Соминка» - автобаза - улица Хрустальная, дом № 51 - ТЭЦ-3.

Маршрут № 21: «Южный» - Мигалово.

В новой транспортной модели восстановлен автобусный маршрут № 21, связывающий три района города - Пролетарский, Центральный и Московский.

На участке от улицы Советской до Мигалово автобус № 21 дублирует маршрут № 20.

Путь следования маршрута № 21:

Улица Левитана, 42 - улица Левитана - детский сад - «Универсам» - посёлок имени Чкалова - Октябрьский проспект - улица Фадеева - улица Склизкова - проспект Победы - колледж имени Коняева - Смоленский переулок - Московская площадь - площадь Михаила Тверского - площадь Ленина - библиотека имени Горького - Соборная площадь - суворовское училище - 1-я городская больница - проспект Калинина - бульвар Ногина - Пролетарка - Комсомольская площадь - технический университет - улица Лизы Чайкиной - полиграфкомбинат - улица 1-я Республиканская - НПО «Центр программных систем» - автобаза - завод ЖБИ - полиграфкомбинат детской литературы - Мигалово - школа № 19 - магазин - Конечная (Мигалово).

Маршрут № 30: Завод «Центросвар» - улица Левитана.

Маршрут № 30 обновили. Вместо одного автобуса на линии работают 15 машин большого класса. Маршрут разгружает направления из «Южного» через вокзалы и площадь Капошвара (здесь также работают автобусы №№ 205, 223) и следующие в город от Октябрьского проспекта.

Маршрут также обеспечивает связи между микрорайоном «Юность», центральной частью города и промышленными предприятиями в северо-западной части города («Стеклопластик», «Центросвар», Тверской лакокраcочный завод, завод «Хэппиленд»).

Путь следования маршрута № 30:

«Центросвар», конечная - «Центросвар» - «Стеклопластик» - улица Фрунзе - микрорайон «Юность» - улица Хромова - площадь Конституции - вагоностроительный завод - улица Комарова - 3-я городская больница - Петербургская застава - улица Скворцова-Степанова - областной архив - площадь Мира - улица Зинаиды Коноплянниковой - речной вокзал - Тверской проспект - библиотека имени Герцена - площадь Капошвара - улица Склизкова - Спортивный переулок - железнодорожный вокзал - автовокзал - Октябрьский проспект - посёлок имени Чкалова - улица Можайского - «Универсам» - детский сад - улица Левитана - торговый центр.

Маршрут № 36: Мамулино - Сахарово.

Для жителей Затверечья, посёлков Аввакумово и Сахарово усилен автобусный маршрут № 36 «Мамулино - Сахарово», на котором в три раза увеличено количество машин. В новой модели на маршруте работают 15 автобусов большого класса. Маршрут является основным для Затверечья. Он также связывает с городом Тверскую сельскохозяйственную академию в Сахарово. На маршруте № 36 горожане также ездят на дачи. В южной части города маршрут проходит рядом с новостройками в Мамулино, Брусилово, Мичуринском.

Путь следования маршрута № 36:

Мамулино, конечная - поликлиника - почта - спорткомплекс - Мамулино-2 - Брусилово - улица Марии Смирновой - торговый дом «Тандем» - гипермаркет «Леруа Мерлен» - Торговый парк №1 - гипермаркет «Глобус» - улица Марины Расковой - посёлок имени Чкалова - Октябрьский проспект - бульвар Цанова, дом № 2 - «Афанасий-пиво» - улица Коминтерна - автовокзал - железнодорожный вокзал - Спортивный переулок - улица Склизкова - площадь Капошвара - гимназия № 12 - Тверской проспект - речной вокзал - Пожарная площадь - улица Александра Невского - улица 2-я Новозаводская - улица Маяковского - проезд Котовского - комбинат строительных материалов - Стеклозавод - Промкомбинат - Сахаровское шоссе, дом № 17 - поворот на Рябинки - дачи - Аввакумово - Андреевская улица - Сахарово.

Маршрут № 42: Гипермаркет «Глобус» - железнодорожный вокзал.

Автобус № 42 теперь ходит по маршруту троллейбуса № 2. Как отмечают в «Транспорте Верхневолжья», автобусы не привязаны к контактной сети, что позволило продлить маршрут от бульвара Профсоюзов по улицам Машинистов и Лермонтова до Октябрьского проспекта, а оттуда к торговым комплексам на юге города. От железнодорожного вокзала маршрут проходит по Волоколамскому проспекту в центральную часть города, по пути бывшего троллейбусного маршрута, далее на Пролетарку, микрорайон «Первомайский», и уже только после этого автобусы следуют к гипермаркету «Глобус».

Путь следования маршрута № 42:

Гипермаркет «Леруа Мерлен» - Торговый парк №1 - гипермаркет «Глобус» - улица Марины Расковой - посёлок имени Чкалова - 3-й проезд Чкалова - улица Лермонтова - улица Лоцманенко - улица Карбышева - улица Циолковского - бульвар Профсоюзов - баня № 6 - Пролетарская набережная - микрорайон «Первомайский» - технический университет - улица Воровского - Комсомольская площадь - Пролетарка - бульвар Ногина - 1-я городская больница - улица Брагина - улица Дмитрия Донского - универмаг (обратно по улице Бебеля до 1-й городской больницы) - Тверская площадь - улица Трёхсвятская - площадь Михаила Тверского - Московская площадь - Смоленский переулок - колледж имени Коняева - проспект Победы - улица Склизкова - улица Фадеева - автовокзал - железнодорожный вокзал.

Маршрут № 43: Университет - микрорайон «Южный-Д» - университет.

Автобусный маршрут № 43 открыт взамен троллейбусного маршрута № 3 и полностью повторяет его путь от микрорайона «Юность» до улицы Можайского. Но автобусный маршрут продлён с каждой стороны пути следования. В микрорайоне «Южный» автобусы следуют по бульвару Гусева, улице Королёва, улице Левитана и далее до микрорайона «Южный-Д». От микрорайона «Юность» маршрут продлён через «Стеклопластик», посёлок Вагонников до Кольцевой улицы и далее до Тверского госуниверситета. На участке от университета до микрорайона «Юность» маршрут работает взамен маршрута № 55.

Путь следования маршрута № 43:

Университет - улица 2-я Грибоедова - улица Соминка - улица Малая Тверская - улица Плеханова - улица Георгия Димитрова - улица Эрнста Тельмана - улица 26 Июня - улица Воздушная - 1-й переулок Вагонников - 1-я улица Вагонников - Дорошиха - АЗС - «Стеклопластик» - улица Фрунзе - микрорайон «Юность» - улица Хромова - площадь Конституции - вагоностроительный завод - улица Комарова - 3-я городская больница - Петербургская застава - улица Скворцова-Степанова - площадь Мира - Тверская площадь - улица Трёхсвятская - площадь Михаила Тверского - Московская площадь - Смоленский переулок - колледж имени Коняева - проспект Победы - улица Склизкова - улица Фадеева - Октябрьский проспект - посёлок имени Чкалова - улица Можайского - «Универсам» - магазин - бульвар Гусева - улица Королёва - торговый центр - улица Левитана - роддом №1 - улица Можайского, дом № 78 - Бурашевское шоссе, дом № 41 - улица Южная - ЖК «Солнечный» - микрорайон «Южный-Д».

Маршрут № 44: Торговый центр «Метро» - микрорайон «Радужный».

Автобусный маршрут № 44 заменил троллейбусный маршрут № 4, но также с изменениями. От площади Конституции автобус № 44 следует не до завода «Центросвар», а до микрорайона «Радужный» (по улице Луначарского). Тем самым маршрут обеспечивает кратчайший путь жителям микрорайона до вагонзавода и центральной части города. От улицы Горького до микрорайона «Чайка» маршрут дублирует путь следования автобуса № 51.

Путь следования маршрута № 44:

ТЦ «Метро» - микрорайон «Чайка» - автотранспортное хозяйство - площадь Терешковой - бассейн «Радуга» - проспект Победы - колледж имени Коняева - Смоленский переулок - Московская площадь - площадь Михаила Тверского - улица Трёхсвятская - Тверской проспект - речной вокзал - улица Зинаиды Коноплянниковой - площадь Мира - областной архив - улица Скворцова-Степанова - Петербургская застава - 3-я городская больница - улица Комарова - вагоностроительный завод - площадь Конституции - улица Веселова - улица Луначарского, дом № 30 - микрорайон «Радужный».

Маршрут № 56: Бульвар Цанова - микрорайон «Радужный».

Автобусный маршрут № 56 дублирует маршрут № 208 на наиболее напряжённом участке - от бульвара Цанова по улице Орджоникидзе, проспекту Победы и Тверскому проспекту, улице Горького, Петербургскому шоссе, улице Хромова до микрорайона «Радужный». Как отмечает оператор пассажирских перевозок, для жилого микрорайона на улице Орджоникидзе за последние 20 лет это первый маршрут с автобусами большого класса.

Путь следования маршрута № 56:

Бульвар Цанова - торговый центр - 6-я городская больница - площадь Терешковой - бассейн «Радуга» - Волоколамский проспект - парк Победы - проспект Победы - площадь Капошвара - гимназия № 12 - Тверской проспект - речной вокзал - улица Зинаиды Коноплянниковой - площадь Мира - областной архив - улица Скворцова-Степанова - Петербургская застава - 3-я городская больница - улица Комарова - вагоностроительный завод - 1-я медсанчасть - ДСК - улица Хромова, дом № 3 - улица Хромова - улица Хромова, дом № 25 - улица Хромова, дом № 84 - 1-й переулок Вагонников - улица Ударная - улица Цветочная - микрорайон «Радужный».

Маршрут № 116: Кривцово - перинатальный центр.

Это маршрут с автобусами малого класса. Он обеспечивает транспортные связи с городом жителей деревни Кривцово и нового жилого комплекса «Удача Юго-Запад». Перейдя пешеходный переход через автодорогу «М10 Россия», на автобус № 116 могут сесть и жители деревни Никулино. Далее маршрут следует через торговые комплексы в южной части города, через вокзалы и центр в Заволжский район до перинатального центра.

Путь следования маршрута № 116:

Кривцово - поворот на Палкино - ЖК «Удача Юго-Запад» - улица Ключевая - «Тандем» - гипермаркет «Леруа Мерлен» - Торговый парк № 1 - гипермаркет «Глобус» - улица Марины Расковой - посёлок имени Чкалова - Октябрьский проспект - бульвар Цанова, дом № 2 - «Афанасий-пиво» - улица Коминтерна - автовокзал - железнодорожный вокзал - Спортивный переулок - улица Склизкова - площадь Капошвара - гимназия № 12 - Тверская площадь - площадь Мира - улица Благоева - Петербургская застава - 3-я городская больница - улица Комарова - вагоностроительный завод - 1-я медсанчасть - ДСК - областная больница - перинатальный центр.

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