Высокая температура и потеря обоняния: житель Твери, перенёсший коронавирус, об основных симптомах COVID-19

Житель Твери Евгений Некрасов, переболевший коронавирусом, рассказал о своей болезни и лечении. Он говорит, что решил поделиться этим, потому что очень многих интересует, как понять, что у тебя именно COVID-19, каковые его симптомы и когда начинать бить тревогу. А ещё не все адекватно осознают, что эта болезнь существует и она опасна.

Описывая свой опыт, молодой мужчина отмечает приступы неимоверной слабости и разбитости в первые дни болезни. А ещё классическую для гриппа ломоту в мышцах и суставах.

- На четвёртый день я почувствовал изменение вкусовых ощущений и притупление обоняния. Температура в первые 4-6 дней не превышала 37,5 градусов. Вроде бы обычное ОРВИ. Спустя шесть дней температура стала увеличиваться и достигала уже отметки в 38-39 градусов, - рассказывает Евгений.

Врачи отправляли Евгения на флюорографию. Но исследование ничего не показало. Слушая лёгкие через стетоскоп, медики тоже не слышали ничего подозрительного – лёгкие «звучали» как чистые.

К шестому дню появилась сдавленная боль в грудной клетке. Самочувствие становилось всё хуже, начали проявлять себя классические симптомы того, что инфекция отразилась на лёгких: чувство нехватки воздуха и одышка. Температура перестала сбиваться обычными средствами. Молодого мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

Прослушивание лёгких стетоскопом ничего не показывало даже в день госпитализации. Увидеть коварную болезнь смог только рентген лёгких и подтвердившая его выводы компьютерная томография.

От инфекционного госпиталя областной больницы впечатления у Евгения остались положительные.

- Кровати там вполне себе удобные. Кормили нас прекрасно. Ежедневно проводилась санитарная уборка помещений. Каждый день - врачебный обход. Главный врач сам несколько раз совершал обход больных коронавирусом, - вспоминает Евгений и отмечает, что врачам приходится нелегко: - Им сейчас действительно сложно. Нагрузка колоссальная. Но они справляются и при всём этом сохраняют хорошее настроение и доброжелательность.

Улучшения в самочувствии Евгений почувствовал уже на третий день. Всего же с первых симптомов болезни и до выздоровления прошло около месяца.

Когда три отрицательных теста показали, что COVID-19 удалось побороть, Евгения выписали долечиваться домой. Чтобы окончательно избавиться от пневмонии и восстановить лёгкие ему предстоит пройти курс антибиотиков и дыхательной гимнастики.

После выписки Евгению дали больничный на десять дней. Возможно, его продлят – решение будет принято по результатам следующего планового исследования на компьютерном томографе.

Обращаясь ко всем своим знакомым на страничке в соцсети, Евгений советует отнестись к сегодняшней ситуации с коронавирусом серьёзно:

- Берегите себя и своих близких. Выходите из дома только в случае крайней необходимости. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. И помните, что коронавирус - это не выдумки, а действительно опасная и заразная инфекция.

Напомним, первые случаи коронавирусной инфекции были официально подтверждены в Тверской области 17 марта 2020 года. Тогда их было два. По состоянию на 5 мая 2020 года в регионе зафиксировано 709 инфицированных COVID-19, умерли от коронавируса девять человек.

183 пациента к 5 мая считаются выздоровевшими. Обследование на COVID-19 с начала пандемии в Тверской области прошли 31136 человек.