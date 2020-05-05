2020-05-05T00:12:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 5 мая 2020 года: 680 инфицированных и увеличение объемов производства средств защиты

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 5 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ирина ТАРАСОВА
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В общей сложности более 30 производств региона перепрофилировались в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Фото: ПТОВ общей сложности более 30 производств региона перепрофилировались в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Фото: ПТО
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На утро 5 мая в Тверской области официально зарегистрирован 680 инфицированный COVID-19.

Это +19 за минувшие сутки. Под наблюдением и на лечении врачей сейчас находится 512 человека, 165 - выздоровели, 6 человек умерли, причем трое за последние сутки.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Там же информируют, что все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. С начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 30256 человек, за последние сутки 254.

Запомнится прошедший день, как поворотный и в решение ряда важных вопросов, которые касаются производства средств защиты и не только.

4 мая Тверскую область посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сначала он вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей посетил Кимрскую фабрику имени Горького, где было запущено новое производство медицинских респираторов «СПИРО-403». На предприятии сейчас выпускается около 100 наименований защиты для медиков, в том числе тех, кто лечит пациентов с коронавирусом: респираторы, защитные костюмы, пластиковую обувь.

После этого Игорь Руденя и Денис Мантуров побывали на ПАО «Электромеханика» в Ржеве. Одна из линий данного предприятия выпускает сегодня комплектующие для аппаратов ИВЛ и оборудования коек с кислородом. Каждую неделю около 200 изделий направляются в учреждения здравоохранения, в том числе областную клиническую больницу.

В общей сложности более 30 производств региона перепрофилировались и стали выпускать продукцию, необходимую в текущей эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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