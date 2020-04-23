2020-04-23T18:45:50+03:00
Общество

В Твери в эпоху коронавируса стартовала психологическая онлайн-школа для волонтёров

Первый тренинг для желающих помогать другим людям был посвящен реакции на агрессию
Александр ЖМУЛИН
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В онлайн-школе погут "оттучиться" всем желающие помогать людям. Фото: vk.com/volunteeringtverВ онлайн-школе погут "оттучиться" всем желающие помогать людям. Фото: vk.com/volunteeringtver
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«Агрессия - это очень сложная и разрушающая эмоция, которая наносит вред не только человеку, ее проявляющему, но и, конечно, окружающим людям». С таких слов начинается объявление о первом занятии в запущенной в областной столице онлайн-школе «Доброволец Твери». И ведь с этим действительно не поспоришь.

Серия онлайн-тренингов для людей, желающих заниматься благородным делом добровольчества, организована в связи с ежегодной Всероссийской акцией «Весенняя неделя добра». Инициатором проведения такой школы выступило Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

В жизнь воплотить идею взялись сотрудники отдела психологической помощи «Доброе слово» Подростково-молодежного центра столицы Верхневолжья. Они будут проводить тренинги при помощи приложения ZOOM. Записаться на них можно абсолютно бесплатно, следуя указаниям в группе «Доброго слова» в соцсети.

Первый тренинг провела психолог «Доброго слова» Наталья Гуржий.

- Пока на занятия записались 50 человек, при этом несколько ребят я быстро отключила от онлайн-конференции, так как было видно, что они решили просто подурачиться и повеселиться, а у нас всё же серьезные тренинги, - рассказала «КП»-Тверь» Наталья.

По словам психолога, среди тех, кто решил повысить свои психологические навыки, есть и уже довольно опытные волонтеры. Есть и участники проходящего в регионе благотворительного марафона по помощи одиноким пожилым людям #ЗАБОТАРЯДОМ.

На первом занятии детально рассматривался вопрос: как реагировать на чужую агрессию? К сожалению, с проявлением негатива в свою сторону приходится встречаться и волонтерам.

- На первом занятии я провела для ребят различные тесты, мы рассмотрели определенные методы решения конфликтных ситуаций. Универсальных рецептов нет. Но всё же общий совет: чтобы грамотно отреагировать, сгладить чужую агрессию, надо сдерживать свою агрессию. А для этого нужно помнить, что человек не потому так агрессивно относится, что он такой злой, нехороший, а потому, что у него у самого что-то плохо, проблемы какие-то, например в семье, в личном плане. На пустом месте агрессия не возникает, - пояснила Наталья.

Психолог отметила, что сейчас, в условиях рекомендованной самоизоляции, в семьях могут возникать конфликты, дети могут нервировать родителей, бабушек и дедушек. Наталья Гуржий посоветовала стараться реагировать доброжелательно, переключиться на какие-то интересные для себя вещи:

- Заняться организацией своего личного времени. У нас на странице «Доброго слова» в ВКонтакте есть интересные рекомендации на эту тему.

Наталья также посоветовала всем тверским семьям, где возникают конфликтные ситуации, звонить по телефону горячей линии отдела психологической помощи: 43-23-00. Там дадут бесплатную консультацию.

Следующие тренинги в онлайн-школе пройдут 27 и 29 апреля. Начало в 12:00. Темы : «Способы саморегуляции» и «Сила чужого мнения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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