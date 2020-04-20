Коронавирус в Тверской области: Одиноким пенсионерам доставили тысячи продуктов
Одиноко проживающим пожилым людям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в помощи, доставляют продукты волонтеры. Как сообщает областное правительство, пенсионерам уже передано 20 тыс. наборов в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ. До 27 апреля планируется передать еще столько же.
Вопрос обсудили на совещании губернатора Игоря Рудени с заместителями председателя правительства Тверской области 20 апреля.
Ранее губернатор в прямом телеэфире уже поблагодарил волонтеров проекта #МыВместе и участников благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ за эту работу по помощи пожилым.
В состав продуктового набора, который передавался на прошлой неделе, входили освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, мука, рис, сахар-песок и другие продукты. На следующей неделе кулич заменят угощениями к чаю.
Отметим, что большую помощь в покупке продуктов оказывают социально ответственные предприятия региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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