Коронавирус в Тверской области: Одиноким пенсионерам доставили тысячи продуктов

20 Апр 2020 2020-04-20T22:56:23+03:00

В состав набора, который передавался на прошлой неделе, входили освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, мука и другие продукты. Фото: ПТО

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Одиноко проживающим пожилым людям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в помощи, доставляют продукты волонтеры. Как сообщает областное правительство, пенсионерам уже передано 20 тыс. наборов в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ. До 27 апреля планируется передать еще столько же.

Вопрос обсудили на совещании губернатора Игоря Рудени с заместителями председателя правительства Тверской области 20 апреля.

Ранее губернатор в прямом телеэфире уже поблагодарил волонтеров проекта #МыВместе и участников благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ за эту работу по помощи пожилым.

В состав продуктового набора, который передавался на прошлой неделе, входили освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, мука, рис, сахар-песок и другие продукты. На следующей неделе кулич заменят угощениями к чаю.

Отметим, что большую помощь в покупке продуктов оказывают социально ответственные предприятия региона.

ИСТОЧНИК KP.RU