«А вам троллейбус не нужен?»: куда девать простаивающий в депо Твери электротранспорт власти не знают

13 апреля Тверь простилась с троллейбусом. По своему маршруту в последний раз прокурсировал троллейбус №2 и укатил в парк городского общественного транспорта на набережной реки Лазури (подробнее об этом на kp.ru). Сейчас там стоят, свесив рога, десятки «двушек», «троек», «четвёрок» и «семёрок». Скорее всего, часть старых «рогатых» отправят на металлоломом, а тех, что поновее продадут. Однако, это лишь предположения... Пока официальной информации о дальнейшей судьбе троллейбусов, столько лет служивших Твери, нет. «КП»-Тверь» попыталась прояснить ситуацию.

В начале напомним, что речь о предполагаемом закрытии (вслед за трамваями) троллейбусного движения в Твери пошла еще в апреле прошлого года. Тогда городские власти сообщали о планах заменить все троллейбусы в городе на автобусе. В итоге, так оно и произошло в рамках проведенной правительством региона транспортной реформы. Теперь пассажиров по Твери возят синие автобусы с логотипом «Транспорт Верхневолжья».

ЭЛЕКТРОБУСАМ БЫЛ БЫ РАД

Экс-начальник предприятия городского транспорта МУП «ПАТП-1», депутат Тверской Думы Артур Сычёв, к которому «КП»-Тверь» обратилась за комментарием, отметил, что это не совсем правильно.

– Мое мнение, что статус областной столицы в том числе подтверждает наличие общественного электротранспорта, - сказал Артур Сычёв. - В региональном центре должно быть разнообразие пассажирского транспорта.

Он отметил, что еще будучи руководителем «ПАТП-1» участвовал в обсуждении судьбы трамваев и троллейбусов в Твери на уровне региона:

– Тогда вопрос об их восстановлении оставался открытым. В Минтрансе регионе и в том числе на уровне губернатора были разговоры о современных электробусах с динамической подзарядкой. Я бы был рад, если бы в нашем городе появились такие электробусы.

При этом Артур Сычев заметил, что модернизация городского транспорта была необходима Твери, а новые автобусы и более мобильны, и быстрее троллейбусов.

– В городе вызывает большие вопросы состояние контактных сетей троллейбусов. Им нужен серьезный ремонт, а это большие средства. Новые автобусы — это хорошо, но всё же на определенных, пусть не главных маршрутах было бы не плохо иметь электротранспорт, – высказал свое мнение экс-начальник МУП «ПАТП-1».

На вопрос: «Не знает ли он, что планируется дальше делать с отправленными в парк троллейбусами?» ответил: не знает.

Сколько "рогатые" еще простоят за воротами парка гортранпорта на набережной реки Лазури пока не известноФото: Александр ЖМУЛИН

ИЗ ГОРОДА В ОБЛАСТЬ

В горадминистрации тоже пока ничего не знают про троллейбусы.

– Все вопросы по общественному городскому транспорту – к областному Минтрансу, теперь это в их ведении, с 1 января за общественный транспорт в городе отвечает регион, – ответили по телефону в отделе информации и аналитики администрации Твери.

Областное министерство транспорта в свою очередь официально указало, что по по вопросу троллейбусов обращаться всё же нужно в городскую администрацию

В итоге все же кое-что удалось прояснить.

Напомним, что еще в январе на сайте администрации Твери был опубликован ряд документов о реорганизации МУП «ПАТП-1». Согласно им предприятие будет приватизировано путём перевода в форму общества с ограниченной ответственностью. В собственность этого ООО и перейдут все тверские трамваи и троллейбусы. После этого, судя по всему, предприятие, а вместе с ним и всё его имущество, в том числе и троллейбусы перейдут на баланс региона.

В пресс-службе администрации Твери подтвердили, что процесс перевода МУП «ПАТП-1» в ООО «ПАТП-1» идёт, и он не быстрый, а значит пока говорить что-то конкретное о судьбе тех же троллейбусов преждевременно.

Так что пока «рогатые» будут уныло стоять в своём троллейбусном парке. Сколько это продлится, не ясно.

«КП»-Тверь» будет следить за развитием событий.

КСТАТИ

Троллейбусы появились в Твери в начале мая 1967 года. Самый первый троллейбусный маршрут в областной столице пролёг между Химинститутом и площадью Гагарина.