Доходы депутатов Законодательного Собрания Тверской области за 2019 год: кто ездит на «Харлее» и чья супруга зарабатывает в 6,4 раза больше мужа

Вместе с коллегами из Тверской городской Думы сведения о прошлогодних доходах и имуществе обнародовали в своих декларациях и парламентарии Законодательного Собрания Тверской области. «КП»-Тверь» предлагает своим читателям изучить самые интересные и примечательные факты этого документа.

Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев

Председатель областного парламента за 2019 год задекларировал доход в 4 млн 401 тыс. 72 руб. 11 коп. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году: в декларации за 2018 год Сергей Анатольевич вписал сумму в 8 млн 491 тысячу 434 рубля 06 копеек.

Кроме таких существенных перемен по финансовой части в декларации Сергея Голубева больше ничего не изменилось. Он по-прежнему владеет квартирой площадью 107,4 кв. м. Земли и личного авто у председателя областного парламента нет.

Супруга Сергея Голубева внесла в декларацию сведения о доходе в 507 тыс. 298 руб. 11 коп.

Самые состоятельные депутаты

Лидером, как и год назад, стал зампред постоянного комитета ЗС по государственному устройству и местному самоуправлению Антон Секержицкий, задекларировавший самый высокий доход - 84 млн 695 тыс. 814 руб. 83 коп. По сравнению с 2018 годом доход парламентария вырос на 11 млн 195 тыс. 242 рубля.

В индивидуальной или долевой собственности у Антона Секержицкого значится 28 нежилых помещений разной площади, два здания и трансформаторная подстанция. Антон Мечиславович также внёс с вою декларацию три земельных участка общей площадью 5135 кв. м, единственным собственником которых он является, и два участка, принадлежащих ему на правах долевой собственности. Кроме вышеперечисленного Антон Секержицкий владеет двумя жилыми домами на 768,8 и 160,4 квадратов.

Антон Секержицкий - автовладелец, имеет три машины: «Nissan Teana», люксовый внедорожник «Land Rover Range Rover» и премиальный седан «Lexus ES 250». «Лексус» - новичок в автопарке парламентария, год назад в декларации его не было. А ещё у Антона Секержицкого есть моторная лодка.

Супруга Секержицкого за 2019 год задекларировала 247 тыс. 16 руб. 59 коп. дохода. Недвижимости и автомобилей у неё нет.

На втором месте по величине дохода, учтённого в декларациях, как и в прошлом году, зампред Законодательного Собрания, председатель постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Клиновский. Его доход на 40 миллионов ниже, чем у Антона Секержицкого, но всё же весьма внушителен: 44 млн 279 тыс. 340 руб. 77 коп.

Клиновский владеет квартирой на 164,7 кв. м и ещё одной (в совместной собственности с супругой) - на 149,2 квадрата. Также совместно с женой он владеет домом (объект

индивидуального жилого строительства) на 460,7 кв. м. В долевой или совместной собственности Александр Эдуардович имеет также три земельных участка, административное здание и стояночное место.

Машины за депутатом Клиновским не числится. Зато у него есть мотоцикл - легендарный «Harley-Davidson».

Жена Александра Клиновского задекларировала 968 тыс. 939 руб. 39 коп. У неё, в отличие от мужа, имеется авто - внедорожник «Skoda Kodiaq». Также супруга Клиновского внесла в декларацию две собственные квартиры (72,6 и 118,6 квадратов) и несколько земельных участков - в индивидуальной и долевой собственности.

Третье место по величине годового дохода среди депутатов ЗС также осталось неизменным: его заняла член постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Лилия Корниенко.

Лилия Нигматулловна задекларировала 19 млн 30 тыс. 764 руб. 56 коп. дохода. У неё есть жилой дом (419,1 кв. м), две квартиры (178,2 и 78 кв. м) и четыре земельных участка общей площадью 9 774 кв.м.

Самый скромный доход

Тройка лидеров данного списка также осталась неизменной с прошлого года: Павел Яковлев, Ирина Шереметкер и Артём Гончаров.

Член постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Павел Яковлев отчитался о 169 тыс. 554 руб. годового дохода. У парламентария есть квартира на 36,6 кв. м. Больше никакого имущества им не задекларировано. Супруга Павла Яковлева внесла в декларацию машину - «девяносто девятую» ВАЗ и 155 тыс. 254 руб. 54 коп. дохода.

Зампред постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Ирина Шереметкер отчиталась о доходе в 434 тыс. 242 руб. 03 коп. Согласно декларации, у Ирины Викторовны есть автомобиль «Toyota Camry», земельный участок площадью 24 кв. м, две трети жилого дома площадью 240 квадратов и гараж.

Супруг Ирины Шереметкер вписал в декларацию 136 тыс. 172 руб. 35 коп. дохода. Он владеет двумя квартирами (41,8 кв. м и 30,3 кв. м), домом (74,2 кв. м) и двумя автомобилями - «Toyota Land Cruiser» и «ВАЗ 210540». В индивидуальной или долевой собственности у него также имеется три земельных участка.

Годовой доход члена постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Артёма Гончарова, согласно его декларации, составил 453 тыс. 713 руб. 49 коп. У парламентария есть квартира (69,9 кв. м), а в пользовании (не в собственности) - жилой дом площадью 38 кв. м. Больше никаких сведений об имуществе в декларации Артёма Гончарова нет.

Заработки вторых половинок областных парламентариев

Как и годом ранее, самой состоятельной из супругов депутатов Законодательного Собрания стала жена зампреда постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Владимира Барастова. Её годовой доход составил 13 млн 174 тыс. 939 руб., в то время как доход самого Владимира Барастова составил 2 млн 51тыс. 746 руб. 25 коп. Доход супруги превысил доход мужа в 6,4 раза.

Жена парламентария владеет тремя земельными наделами общей площадью 5700 кв. м, двумя жилыми домами (186 и 200 квадратов) и двумя нежилыми помещениями (578,9 и 374,9 кв. м). Также у неё имеется два авто: кроссоверы «BMW X1» и «Lexus NX200».

В отличие от супруги Барастова жена депутата Максима Пилюшкина задекларировала всего 68 руб. 91 коп. дохода, а вторые половинки Андрея Русакова и Алексея Рыкина вообще не получили за год никакого дохода.