Доходы депутатов Тверской городской Думы за 2019 год: самый обеспеченный депутат богаче самого безденежного в 482 раза

Весной вместе с чиновниками и парламентариями всей страны публикуют сведения о своих доходах и депутаты Тверской городской Думы. «КП»-Тверь» изучила все декларации и сделала подборку самых занимательных фактов о доходах тверских парламентариев .

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев

Евгений Пичуев задекларировал за 2019 год 2 млн 757 тыс. 139 руб. 30 копеек. Это на 83 тысячи больше, чем годом ранее (доход председателя Думы за 2018 год составил 2 млн 673 тыс. 913 руб. 13 копеек).

Квартирами и земельными наделами Евгений Евгеньевич похвастаться не может. В собственности, согласно декларации, у него таковых больше нет. Напомним, годом ранее Евгений Пичуев декларировал земельный участок площадью 999,9 кв. метров.

А вот машину думский председатель за год не поменял: он по-прежнему является счастливым обладателем внедорожника «Land Rover Discovery».

Супруга Евгения Пичуева также осталась верна старому автомобилю - «Volvo S40» - и имеет в собственности ту же недвижимость, что и год назад: земельный участок площадью 1500 кв. м и жилой дом на 89,1 кв. м. За год первая леди городской Думы задекларировала 119 тыс. 343 руб. 12 копеек.

Совместно с женой Евгений Пичуев в пользовании (не в собственности) имеет квартиру (82 кв. м).

Самый богатый депутат городской Думы

Пальма первенства у гендиректора ЗАО «Калининское» Александра Оводкова. Депутат задекларировал 173 млн 602 тыс. 406 руб. 92 копейки годового дохода (за 2018 год его доход, согласно прошлой декларации, составил 69 млн 556 тыс. 826 руб. 56 копеек).

В собственности у Александра Фёдоровича 649 земельных участков. Самый большой имеет площадь 1 350 748 кв. м. И если земель у Александра Оводкова стало больше (год назад он декларировал 581 участок), то машина осталась одна: тот же, что и ранее, «Lexus RX 200T».

Кроме выше перечисленного Александр Оводков владеет жилым домом площадью 229 квадратов. А в совместном пользовании (не владении) с супругой имеется квартира (54 кв. м).

Супруга депутата за 2019 год задекларировала 197 тыс. 673 руб. 84 коп.

Самый маленький годовой доход

Здесь картина по сравнению с прошлым годом также не изменилась: среди тверских депутатов меньше всех за год задекларировал гендиректор компании «Рустех» Денис Блиновский. Согласно документу, его годовой доход составил 359 тыс. 971 руб. 20 коп. Таким образом, депутат с самым скромным доходом заработал в 482 раза меньше, чем его коллега по Думе Александр Оводков.

В собственности ни недвижимости, ни автомобиля у Блиновского нет. Лишь в пользовании вместе с несовершеннолетним ребёнком имеется квартира площадью 71 кв. м. Больше никаких сведений в декларации Дениса Блиновского не опубликовано.

Самая финансово независимая супруга

Среди вторых половинок тверских думцев самый большой доход задекларировала жена депутата Александра Жукова. За год из всех источников дохода она получила 2 млн 250 тыс. рублей.

Жена депутата Жукова также может похвастаться недвижимым имуществом: за ней числятся три земельных участка, пять квартир (площадью от 60,6 до 96,1 квадратов) и два жилых дома (351,3 и 69,9 кв.м).

Сам депутат, индивидуальный предприниматель Александр Жуков, за 2019 год получил 17 млн 723 тыс. 59 рублей и 97 копеек. Он владеет 28 земельными участками различных категорий (сельскохозяйственными, под многоэтажное строительство и другими). Некоторыми - на правах долевой собственности.

Кроме того, в собственности (индивидуальной или долевой) у Жукова есть несколько нежилых зданий и помещений (самое большое - площадью 75 536 кв. м), а также жилой домик на 20,7 квадрата. Домом депутат владеет на правах долевой собственности (ему принадлежат 2/5 части).

Жуковы - многодетные родители. У них четверо несовершеннолетних детей, которые своего дохода пока не имеют.

От бурильной машины до мотоцикла

Кроме личных авто, которыми сегодня никого не удивишь, некоторые тверские думцы располагают весьма интересными транспортными средствами.

Так, в собственности вышеупомянутого депутата Александра Жукова имеется строительная техника: бурильно-крановая машина, фронтальный погрузчик и автокран «Челябинец» КС 45721. Кроме того, у него есть два «КамАЗа» и личное авто - «Hyundai Sonata NF».

Помимо внедорожника «Toyota Land Cruiser» депутат Алексей Арсеньев внёс в декларацию мотоцикл «Днепр МТ10-36», автоприцеп и моторную лодку.

Рыбачить или путешествовать на моторной технике, судя по декларации, любит и депутат Вадим Дешёвкин. Вадим Николаевич задекларировал алюминиевый катер WR530A, лодку «Квиксильвер-380», прицеп и два снегохода. Ещё у него есть машина - «Ford Scorpio».

Депутат Дмитрий Нечаев известен в Твери своей любовью к мотоциклетной технике. В декларацию за 2019 год он внёс свою «Ямаху - Royal Star», а кроме неё - два автоприцепа и кроссовер «Hyundai Tucson».

Несколько мусоровозов задекларировал депутат и директор компании «Эко-сервис» Владимир Родионов. Кроме них у Владимира Родионова есть легковой автомобиль «BMW 320 I XDrive», «Газель» (ГАЗ-А21R32) и грузовичок «Mazda-Titan».

Пожалуй, самая скромная машина числится за депутатом Ильёй Холодовым. Он внёс в декларацию «Renault Logan».

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