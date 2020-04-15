2020-04-15T14:06:08+03:00
Общество

Доходы главы Твери за 2019 год: Алексей Огоньков за год недосчитался 176 тысяч рублей

Обнародована свежая декларация главы Твери за 2019 год
Виктория ТУШКОВА
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Глава Твери Алексей Огоньков опубликовал декларацию о доходахГлава Твери Алексей Огоньков опубликовал декларацию о доходахФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Коронавирус в этом году отодвинул многие новости на задний план, однако о таком любопытном событии, как публикация деклараций о доходах руководителей города и региона, в частности главы Твери Алексея Огонькова, забывать, конечно, нельзя.

Сведения о своих доходах чиновники обнародуют ежегодно, согласно законодательству о противодействии коррупции. «КП»-Тверь», изучив декларации, традиционно рассказывает читателям самое интересное.

Итак, согласно свежей декларации, доходы Алексея Огонькова в 2019 году составили 2 млн 726 тыс. 253 руб. 63 коп. Всё это - заработок по основному месту работы, других источников дохода у Алексея Валентиновича нет.

Кстати, годом ранее глава Твери на своём посту заработал побольше: его доход за 2018 год составил 2 млн 902 тыс. 451 рубль 51 копейку. А значит, в 2019 году заработки Алексея Огонькова стали скромнее на 176 197 рублей и 88 копеек.

Ни машин, ни недвижимости в собственности главы Твери по-прежнему нет. Сведения о личном авто в последний раз Алексей Валентинович декларировал в 2016 году, это был легковой «Opel Vectra C».

А вот супруга главы Твери недвижимостью располагает: у неё имеется земельный участок площадью 1126,3 кв.м и жилой дом на 330,3 квадрата. Судя по всему, это та же недвижимость, что была задекларирована и годом раньше, а значит, новых квартир и дач супруги не купили.

Что касается дохода, вторая половинка главы Твери за год получила в 15 раз меньше, чем муж: за 2019 год жена Алексея Огонькова задекларировала 180 тыс. 853 руб. 81 коп. Это больше, чем годом ранее: в 2018 году доход первой леди Твери составлял 110 тысяч 27 рублей 62 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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