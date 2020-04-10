Коронавирус в Твери, последние новости на 10 апреля 2020 года: количество заражённых COVID-19 резко увеличилось

На утро 10 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 19 человек с диагнозом коронавирус.

О семи последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил накануне. Это самый большой прирост за сутки. Первый случай заражения в регионе зафиксирован 17 марта.

Трое из заболевших уже выздоровели, двоих выписали домой.

С 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Однако, несмотря на то, что число больных COVID-19 в регионе растет, руководство области не спешит усиливать карантинные меры.

Наоборот, в Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса.

Это более 200 предприятий, от промышленного гиганта Тверского Вагонзавода, где уже приступили к работе, до небольших парикмахерских, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля.

На фоне резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом в интернете поползли слухи о том, что в некоторых больницах уже зафиксированы смертельные случаи. Официальные власти опровергли этот фейк.

Вечером 9 апреля губернатор Игорь Руденя выступил в эфире телеканала «Россия 24», где рассказал о текущей ситуации по распространению коронавируса на территории Верхневолжья. В числе прочего он заверил жителей региона, что в ближайшее время в аптеках появятся в продаже досточно масок. Призвал людей оставаться дома, а работающие организации строго соблюдать санитарные предписания Роспотребнадзора.

Глава региона не назвал районы области, в которых были выявлены инфицированные COVID-19. Однако, это на сегодняшний день один из самых часто задаваемых вопросов в тверских соцсетях.