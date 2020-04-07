Число заболевших коронавирусом в Твери на 7 апреля 2020 года составило восемь человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 7 апреля 2020 года составило восемь человек.

О двух последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил накануне. Трое из заражённых уже выздоровели.

Супружеская пара, они были инфицированы во время отдыха в Доминикане, была выписана полторы недели назад. Лечение супруги проходили на базе Калининской ЦРКБ. Третий инфицированный проходил лечение в шестой горбольнице Твери, его выпишут после курса лечения хронического заболевания.

Остальные инфицированные COVID-19 сейчас в стационаре.

В своём официальном релизе правительство области сообщило, что на 6 апреля в регионе было проведено 4650 исследований на коронавирус. Тест – систем для исследований в лабораториях имеется в достаточном количестве. Образцы обязательно берутся у больных с признаками респираторных заболеваний, которые приехали из-за рубежа или контактировали с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет. Регулярно обследуются медицинские работники.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Вводить на территории региона режим жесткой самоизоляции областные власти пока не планируют.