2020-04-07T00:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 7 апреля 2020 года составило восемь человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 7 апреля 2020 года
Алина ПЕТРОВА
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Число инфицированных коронавирусом в Тверской области растёт.Число инфицированных коронавирусом в Тверской области растёт.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 7 апреля 2020 года составило восемь человек.

О двух последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил накануне. Трое из заражённых уже выздоровели.

Супружеская пара, они были инфицированы во время отдыха в Доминикане, была выписана полторы недели назад. Лечение супруги проходили на базе Калининской ЦРКБ. Третий инфицированный проходил лечение в шестой горбольнице Твери, его выпишут после курса лечения хронического заболевания.

Остальные инфицированные COVID-19 сейчас в стационаре.

В своём официальном релизе правительство области сообщило, что на 6 апреля в регионе было проведено 4650 исследований на коронавирус. Тест – систем для исследований в лабораториях имеется в достаточном количестве. Образцы обязательно берутся у больных с признаками респираторных заболеваний, которые приехали из-за рубежа или контактировали с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет. Регулярно обследуются медицинские работники.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Вводить на территории региона режим жесткой самоизоляции областные власти пока не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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