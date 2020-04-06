Коронавирус в Тверской области: Как полицейские защищены от заразы

В период, когда призыв «оставайтесь дома» приобрёл глобальное значение, последовать ему могут не все. К примеру, полицейским по-прежнему необходимо следить за порядком на порядком опустевших улицах. Однако их экипировка теперь дополнена. «КП»-Тверь» узнала, как тверские сотрудники правоохранительных органов защищены от заражения коронавирусом.

Недавно из окна квартиры видел картину: два полицейских из патрульно-постовой службы остановили гражданина, чтобы проверить у него документы и, видимо, провести профилактическую беседу из серии «оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции». Оба стража порядка при этом были в масках и перчатках, чего, кстати, не скажешь о гражданине.

На появившихся в интернете фотографиях тверских полицейских с посланием гражданам – «оставайтесь дома» – опять же не увидишь людей в форме без маски.

Как сообщила «КП»-Тверь» и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Тверской области Мария Шабанова, в настоящий момент сотрудники полиции тверского региона обеспечены средствами индивидуальной защиты.

– В первую очередь медицинскими защитными масками и перчатками, дезинфицирующими средствами ежедневно обеспечиваются сотрудники дежурных частей, госавтоинспекции, участковые, все, кто патрулирует город и т.д. Хочу обратить внимание, что полицейские ежедневно получают новые наборы средств индивидуальной защиты. Мы обеспечены необходимым запасом масок, перчаток и дезинфицирующими растворами, – уточнила представитель тверского УМВД.

Так что теперь каждый полицейский, выходящий в патруль, экипирован еще и маской с перчатками.

Перед выходом на улицы города. Фото: УМВД России по Тверской области

Мария Шабанова также добавила, что пока режим работы стражей порядка в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией принципиально не изменился – усиления нет.

Единственное, в обязанности сотрудников патрульно-постовых служб и госавтоинспекции добавились профилактические беседы с гражданами о том, что нужно соблюдать меры предосторожности и режим самоизоляции. Также по городам и посёлкам Тверской области теперь периодически ездят полицейские машины и через «громкоговорители» призывают граждан не выходить из дома.

При этом сотрудники правоохранительных органов проверяют, как вернувшиеся из-за границы граждане соблюдают личную самоизоляцию. Недавно в Твери как раз был пойман один нарушитель домашнего карантина.