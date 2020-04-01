2020-04-01T16:52:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: Госавтоинспекция призывает жителей оставаться дома

Инспекторы Калининского района обратились к горожанам
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы призывают горожан оставаться дома Фото: УГИБДД России по Тверской областиГосавтоинспекторы призывают горожан оставаться дома Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Госавтоинспекция Калининского района присоединилась к флешмобу #ОставайтесьДома и призвала жителей Тверской области соблюдать самозоляцию и беречь себя и своих близких.

Сотрудники ГИБДД просят без необходимости не покидать место своего жительства, не приходить в общественные места и меньше контактировать с людьми.

В период самоизоляции в Твери организовано информирование жителей через громковоритель. Службеный автомобиль ДПС объезжает город и оповещает жителей о необходимости соблюдения рекомендаций, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что утром, 1 апреля, пятый случай заболевания COVID-19 был подтвержден у жительницы Тверской области.

Берегите себя, своих близких и своё здоровье!

ИСТОЧНИК KP.RU

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