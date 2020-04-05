Жителя Твери накажут за нарушение режима самоизоляции
В Твери полицейские выявили факт нарушения местным жителем режима самоизоляции.
Известно, что 58-летний мужчина вернулся из заграницы и должен был в течение 14 дней соблюдать карантин. Однако, он нарушил требования постановления Главного государственного санитарного врача РФ и вышел из дома в продовольственный магазин, создав, тем самым, угрозу распространения коронавируса на территории Тверской области.
- В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в УМВД России по Тверской области. - Материал направлен в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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