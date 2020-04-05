2020-04-05T13:47:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Твери накажут за нарушение режима самоизоляции

Во время карантина мужчина пошел в магазин
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Твери накажут за нарушение режима самоизоляции Фото: архив "КП"Жителя Твери накажут за нарушение режима самоизоляции Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Твери полицейские выявили факт нарушения местным жителем режима самоизоляции.

Известно, что 58-летний мужчина вернулся из заграницы и должен был в течение 14 дней соблюдать карантин. Однако, он нарушил требования постановления Главного государственного санитарного врача РФ и вышел из дома в продовольственный магазин, создав, тем самым, угрозу распространения коронавируса на территории Тверской области.

- В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в УМВД России по Тверской области. - Материал направлен в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Твери, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых подтвержденных случаев нет
Спасатели предупредили жителей Тверской области об опасности природных пожаров
Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Тверской области
Жителя Твери накажут за нарушение режима самоизоляции
В Твери пенсионер на велосипеде столкнулся с мотоциклистом
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: служба занятости населения перешла на дистанционную работу
На трассе в Тверской области "Ауди" после столкновения с "Газелью" протаранила ограждение
Коронавирус в Тверской области: жителям Тверской области мошенники предлагают "дезинфекцию" квартир и "чудо-лекарства" от коронавируса
В Тверской области синоптики пообещали усиление северо-западного ветра
Девушка, управляя легковушкой, наехала на дерево в Тверской области
Коронавирус в Твери, последние новости на 4 апреля 2020 года: новых заболевших коронавирусом в Тверской области нет
Случайный знакомый обокрал жителя Твери
Готовимся и работаем: заместитель председателя правительства Тверской области Иван Егоров дал пояснения о дальнейшей работе предприятий и магазинов на территории региона
Пропавшая в Тверской области девушка спустя два дня вернулась домой
Обновленный маршрут №51 вышел на улицы Твери
Игорь Руденя о коронавирусе в Тверской области: в период нерабочих дней ряд предприятий и магазинов сможет продолжить работу
4 апреля без изменений: Жители Твери могут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта
Следователи Твери начали проверку информации о продаже медицинских масок по завышенным ценам
В Бежецке проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна
Коронавирус в Тверской области: третий пациент вылечился от коронавируса
В Тверской области теперь просто так в лес не зайдёшь
Четырнадцатилетняя девушка пропала в Тверской области
Житель Тверской области сорвал у автобусной остановки наркосодержащее растение и засушил его для личного употребления