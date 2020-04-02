2020-04-02T12:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: новых случаев заражения нет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тверской области на 2 апреля
Алина ПЕТРОВА
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Без особой надобности и без маски - на улицу лучше не выходить.Без особой надобности и без маски - на улицу лучше не выходить.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Новых случаев заражения коронавирусом на 2 апреля не выявлено, такие данные приводит в своём официальном сообщении Роспотребнадзор. Всего же в регионе инфицированы пятеро.

Пятый случай заражения коронавирусом подтверждён и в Тверской области 1 апреля. Больного, а это женщина, сейчас по сообщением медиков проходит лечение в стационаре - ее состояние стабильное.

Ранее в Тверской области были диагностированы четыре случая заражения Covid-19. Двое из заболевших, супружеская пара, уже прошли лечение в ЦРБ и были выписаны в минувшую субботу. По данным Роспотребнадзора число заболевших коронавирусом в стране продолжает расти. В России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 235 человек.

С 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, не работают фитнес, развлекательные заведения, пышные церемонии запрещены в ЗАГСах. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки.

В 16 учреждениях здравоохранения региона создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Запланировано создание резервных коек: 795 – инфекционных,137 – реанимационных. Идет закупка дополнительного медицинского оборудования.

Тем временем в соцсетях региона был опубликован ряд фейков относительно распространения инфекции. Так 31 марта в соцсетях и мессенджерах жителей Тверской области стала распространяться фейковая информация о распространении коронавируса на территории региона. В частности сообщалось, что по информации некоей школы милиции под видом санобработки от коронавируса происходит ограбление квартир. Власти региона в специальном сообщении опровергли это.

На базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения создан координационный центр с «горячей линией». По телефону (4822) 78-21-64 Идет приём заявок от жителей региона старшего возраста, находящихся на самоизоляции, которые нуждаются в доставке на дом продуктов и лекарств.

Те, кто хочет поработать волонтерам и оказать помощь пожилым людям, могут зарегистрироваться в качестве добровольца акции «Мы вместе» через телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11 или сайт мывместе2020.рф.

Как и прежде все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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