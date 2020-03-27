Нерабочая неделя в Твери: транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет работать по графику выходного дня
О том, как именно будут работать автобусы "Транспорта Верхневолжья" в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля, "КП"-Тверь" сообщил замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов.
- Автобусы на маршруты будут выходить по графику выходного дня, - обозначил замминистра.
Напомним, ранее "КП"-Тверь" сообщала, что работать автобусы на выходных будут, как и было обозначено в обращении Президента РФ в связи с коронавирусом. Глава государства сказал, что на выходные отправляются все, кроме работников социально-значимых объектов, включая транспорт.
Отслеживать передвижение автобусов «Транспорта Верхневолжья» по городу можно в мобильном приложении «Волга». На сайте транспортного оператора можно узнать расписание работы маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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