2020-03-25T09:47:31+03:00
Общество

СЭМ: национальному стандарту РФ соответствуем

Система экологического менеджмента (СЭМ) Калининской АЭС соответствует требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015
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Калининская атомная станцияКалининская атомная станция
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Сергей БОЙКО

Об этом сообщила представитель международного органа по сертификации ООО «ДКС РУС» Татьяна Рачкова в ходе повторного инспекционного аудита, который прошел на КАЭС с 10 по 12 марта. В течение трех дней аудитор провела анализ функционирования СЭМ на предприятии, документации в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, выполнения требований стандартов в подразделениях, реализации экологической политики предприятия. «Система экологического менеджмента на Калининской АЭС функционирует и последовательно улучшается с 2011 года. За все это время в ходе аудитов на предприятии не было выявлено несоответствий», - сказала Т. Рачкова. Также она отметила нацеленность руководства и всего коллектива Калининской АЭС на постоянное совершенствование системы экологического менеджмента и улучшение результатов деятельности организации в области экологии.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды КАЭС Андрея Данилкина, аудит СЭМ - это не только проверка соответствия требованиям стандарта. «Мы ориентированы на получение независимой и компетентной оценки, а также идентификацию рисков и потенциала для улучшения, - отметил А. Данилкин. - Система экологического менеджмента нацелена на эффективную организацию работы по природоохранной деятельности и, как следствие, сведению к минимуму влияние предприятия на окружающую среду».

ИСТОЧНИК KP.RU

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