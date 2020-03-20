Что думают о поправках к Конституции известные в Твери люди
С каждым днём приближается момент истины – всенародное голосование за поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Звучат разные мнения, многие вообще еще плохо представляют, что это за поправки и зачем они нужны.
Тем временем Государственная Дума уже приняла закон о поправках в Конституцию РФ. Документ одобрен и Советом Федерации. В Твери поправки Путина в Основной Закон государства также обсудили и поддержали в областном парламенте.
Активно выражают свое мнение по поводу предложенных поправок и многие известные в Твери и регионе люди.
Главврач областной клинической больницы, депутат Тверской городской Думы Сергей Козлов:
- Поправки фиксируют в Основном Законе ценности социального государства и защиту суверенитета нашей страны. В их числе – приоритет российского законодательства над международными нормами. Конечно, как руководитель медицинского учреждения отмечаю значимость позиции о необходимости обеспечения жителей страны доступной и качественной медицинской помощью.
Уполномоченный по защите прав ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина:
- Предлагаемая к утверждению конституционная норма о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики, отражает ценностные ориентиры российского общества. Безусловно, такие изменения в Конституцию внести необходимо, тем более что это не просто декларация.
И.о. ректора Тверского государственного университета, директор Центра русского языка и культуры города Твери Людмила Скаковская:
- Закрепление в Конституции особого статуса русского языка - очень важное решение для всего русского мира. Язык - это культурное и духовное богатство нашего народа, которое мы должны беречь и защищать.
Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов:
- Очень существенны позиции по требованиям, которые будут предъявляться к людям, занимающим ответственные государственные должности: запрет на двойное гражданство, ограничения по иностранным счетам. Это правильно. Если человек служит своему Отечеству, у него не может быть никаких интересов за рубежом.
Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов:
- Считаю важным, что в Конституции планируется установить приоритет основ публичного правопорядка Российской Федерации перед международными актами.
Директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина:
- Поправкой в Конституцию предлагается закрепить тезис о том, что культура в нашей стране является уникальным наследием многонационального народа и подлежит господдержке и охране. Считаю, что эта мысль обязательно должна быть формализована в виде одного из положений Основного Закона страны.
Председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области Юрий Женихов:
- Поправки к Конституции служат гарантией более внимательного отношения власти, бизнеса и общества к вопросам экологии, что позволит перейти к конкретным делам и решениям, направленным на повышение экологического благополучия. То есть действия, направленные против природы, автоматически будут считаться антиконституционными.
Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский:
- Считаю, что закрепление в Основном Законе страны наших традиционных, базовых ценностей - верная инициатива. Справедливо и то, что дети признаются приоритетом государственной политики.
Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева:
- Согласна с поправкой, предложенной Валентиной Терешковой, о возможности участия действующего президента в выборах главы государства без учета числа предыдущих сроков. Времена сейчас такие, что нельзя ослаблять руководство страны.
Руководитель Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Калёкин:
- Считаю, что одна из важнейших поправок в Конституцию нашей страны касается исторической правды, защита которой будет закреплена в Основном Законе. В проекте говорится, что умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Это знаковый посыл.
ИСТОЧНИК KP.RU