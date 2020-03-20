Что думают о поправках к Конституции известные в Твери люди

С каждым днём приближается момент истины – всенародное голосование за поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Звучат разные мнения, многие вообще еще плохо представляют, что это за поправки и зачем они нужны.

Тем временем Государственная Дума уже приняла закон о поправках в Конституцию РФ. Документ одобрен и Советом Федерации. В Твери поправки Путина в Основной Закон государства также обсудили и поддержали в областном парламенте.

Активно выражают свое мнение по поводу предложенных поправок и многие известные в Твери и регионе люди.

Главврач областной клинической больницы, депутат Тверской городской Думы Сергей Козлов:

- Поправки фиксируют в Основном Законе ценности социального государства и защиту суверенитета нашей страны. В их числе – приоритет российского законодательства над международными нормами. Конечно, как руководитель медицинского учреждения отмечаю значимость позиции о необходимости обеспечения жителей страны доступной и качественной медицинской помощью.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина:

- Предлагаемая к утверждению конституционная норма о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики, отражает ценностные ориентиры российского общества. Безусловно, такие изменения в Конституцию внести необходимо, тем более что это не просто декларация.

И.о. ректора Тверского государственного университета, директор Центра русского языка и культуры города Твери Людмила Скаковская:

- Закрепление в Конституции особого статуса русского языка - очень важное решение для всего русского мира. Язык - это культурное и духовное богатство нашего народа, которое мы должны беречь и защищать.

Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов:

- Очень существенны позиции по требованиям, которые будут предъявляться к людям, занимающим ответственные государственные должности: запрет на двойное гражданство, ограничения по иностранным счетам. Это правильно. Если человек служит своему Отечеству, у него не может быть никаких интересов за рубежом.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов:

- Считаю важным, что в Конституции планируется установить приоритет основ публичного правопорядка Российской Федерации перед международными актами.

Директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина:

- Поправкой в Конституцию предлагается закрепить тезис о том, что культура в нашей стране является уникальным наследием многонационального народа и подлежит господдержке и охране. Считаю, что эта мысль обязательно должна быть формализована в виде одного из положений Основного Закона страны.

Председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области Юрий Женихов:

- Поправки к Конституции служат гарантией более внимательного отношения власти, бизнеса и общества к вопросам экологии, что позволит перейти к конкретным делам и решениям, направленным на повышение экологического благополучия. То есть действия, направленные против природы, автоматически будут считаться антиконституционными.

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский:

- Считаю, что закрепление в Основном Законе страны наших традиционных, базовых ценностей - верная инициатива. Справедливо и то, что дети признаются приоритетом государственной политики.

Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева:

- Согласна с поправкой, предложенной Валентиной Терешковой, о возможности участия действующего президента в выборах главы государства без учета числа предыдущих сроков. Времена сейчас такие, что нельзя ослаблять руководство страны.

Руководитель Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Калёкин:

- Считаю, что одна из важнейших поправок в Конституцию нашей страны касается исторической правды, защита которой будет закреплена в Основном Законе. В проекте говорится, что умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Это знаковый посыл.