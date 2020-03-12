Парламент Тверской области поддержал поправки в Конституцию РФ

Собравшись на очередную сессию 12 апреля, областные парламентарии приняли постановление, в котором одобрили поправки к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Такую процедуру предписывает закон. Чтобы закон этот, а он уже принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, парламенты субъектов также должны высказать свое отношение к нему.

Из истории вопроса:

Государственная Дума на пленарном заседании, состоявшемся 11 марта, приняла в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В этот же день закон, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, получил одобрение Совета Федерации.

Теперь, после одобрения областным Заксобранием документ будет направлен в Совет Федерации РФ.

Если изменения в Конституции поддержат две трети региональных законодательных собраний регионов, Президент направит в Конституционный суд запрос о соответствии собственно поправок и нормы об общероссийском голосовании неизменным главам Конституции — первой, второй и девятой. Итоговая версия поправок к Конституции будет принята на общенародном голосовании. Предварительно голосовать будем 22 апреля, официально дата будет определена в президентском указе. Поправки вступят в силу после опубликования результатов при условии, что их поддержат более половины проголосовавших.

А теперь более детально о том, что же предложено поправить в Конституции:

СОЦГАРАНТИИ

Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Закрепление в Основном законе широкого перечня социальных гарантий позволит по-новому раскрыть принцип социального государства, заложенный в Конституции, наполнить его конкретным содержанием, перейти к реальным шагам, которые помогут гражданам чувствовать уверенность в завтрашнем дне, знать, что в любой ситуации они могут рассчитывать на помощь государства. Кроме того, придание социальным обязательствам государства Конституционного значения не позволит в будущем независимо ни от каких обстоятельств допустить их изменения или не выполнения.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», - говорится в тексте закона. На уровне Конституции Российская Федерация также объявляется правопреемницей Советского Союза.

СУВЕРЕНИТЕТ

В Конституции закрепляется принцип неотчуждаемости территорий, направленный на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны. Устанавливается конституционный запрет на действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям.

СТАТУС ЯЗЫКА

Одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа.

О БРАКЕ

Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК

Поправкой также устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков. При этом в статью 81 Конституции РФ и в статью 3 закона о поправках внесены дополнения «переходного характера» для действующего главы государства. Конституционный Суд рассмотрит вопрос о соответствии внесённых поправок Конституции. Окончательное же решение о возможности закрепления в Законе о поправке к Конституции РФ права действующего главы государства участвовать в следующих выборах Президента РФ примут граждане на общероссийском голосовании.

ОБ ОТСУТСТВИИИ ПРИВЕЛЕГИЙ

Одобрено и внесение в Конституцию ограничений для высших должностных лиц. Поправки запрещают ряду представителей власти иметь иностранное гражданство и счета за рубежом, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Это касается президента, парламентариев, премьер-министра РФ, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и даже судей, прокуроров и Уполномоченного по правам человека в РФ.

ВЕРХОВЕНСТВО РОССИЙСКОГО ПРАВА

Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Усиливается роль Государственной Думы и Совета Федерации, которые получают новые, весьма существенные полномочия при сохранении ведущей роли Президента в политической системе.

СПРАВКА «КП»

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» внесен Президентом России в Государственную Думу 20 января.

Проектом предлагаются изменения в положения статей Основного закона с 3 по 8 главы в целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод.

Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

парламентарии за работой. Фото: ЗСТО

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Голубев, председатель Законодательного Собрания Тверской области:

- Депутатский корпус Законодательного Собрания Тверской области поддержал изменения в Конституцию. Они касаются очень широкого круга вопросов. Прежде всего, это вопросы приоритета национального права над международным в ситуациях, которые оценивает Конституционный суд и фиксация статуса русского языка как языка государствообразующего народа. Также назову политическую реформу, которая дает больше возможностей представительным органам власти, в частности, Государственной Думе и Совету Федерации и социальный блок (в Конституции закрепляется норма, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и других социальных выплат). Уверен, что на всенародном голосовании 22 апреля население России поддержит эти изменения.

Александр Клиновский, заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению:

- Пожалуй, самое, на мой взгляд, главное, что я бы выделил, это то, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Повторюсь, это очень важно. На мой взгляд, поправки в Конституцию давно назрели, и они своевременны, учитывая реалии сегодняшнего дня и те достижения, которых добилось наше государство. Мы все должны двигаться вперед. И, как сказал Президент, выступая в Государственной Думе, эти поправки принимаются не на один год, а на тридцать-пятьдесят лет.