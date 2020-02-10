В Тверской области обсудили поправки к Конституции

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, министр по делам территориальных образований Тверской области Владислав Белорусов, депутаты Законодательного Собрания и Тверской городской Думы, члены Общественной палаты Тверской области, Президиума Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при председателе Законодательного Собрания, Экспертного Совета при областном парламенте, Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, Молодёжной палаты при Законодательном Собрании, профсоюзных и общественных организаций.

В настоящее время по всей стране проходит широкое общественное обсуждение президентского законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесённого 20 января в Государственную Думу. 23 января данный законопроект был рассмотрен в первом чтении. По данным ВЦИОМ, около 80 процентов россиян считают поправки в Конституцию Российской Федерации, предложенные Президентом, важными и поддерживают их. Это свидетельствует о необходимости проведения реформ в целях решения актуальных государственных задач и социально-экономического развития России.

Открывая мероприятие, Андрей Епишин напомнил, что 15 января Президент России обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, лейтмотивом которого стали положения о соблюдении прав и свобод граждан, обеспечении благосостояния россиян, принятии государственных решений только с учётом интересов и мнения населения.

— Президент обозначил конкретные задачи и озвучил чёткие направления их реализации. Это демография, поддержка семьи, образование, здравоохранение, экология, стимулирование развития бизнеса, - сказал Андрей Епишин. - В Послании детально акцентировано внимание на инструментах переформатирования систем государственной власти и требованиях к их представителям, причём во главу угла поставлены интересы граждан России как главной ценности нашего государства.

Андрей Епишин отметил, что важнейшими из сказанного Президентом стали предложения по внесению изменений в главный закон страны — Конституцию Российской Федерации. В частности, определяются новые условия замещения должности Президента Российской Федерации, устанавливается запрет должностных лиц иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, изменяются процедуры формирования ряда федеральных органов и расширяются полномочия Совета Федерации и Государственной Думы, усиливается роль Конституционного Суда.

— Президент безапелляционно заявил, что корректировка закона возможна исключительно с одобрения граждан России, - подчеркнул Андрей Епишин. - Только в том случае, если поправки будут поддержаны всенародным голосованием, они будут вписаны в Конституцию. Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов сообщил, что обсуждение предложений Президента состоялось с представителями общественных организаций.

— Однозначно были поддержаны законодательные новеллы, которые направлены на закрепление в Конституции Российской Федерации дополнительных социальных обязательств и гарантий государства. В их числе оплата труда на уровне не ниже прожиточного минимума, а также регулярная индексация пенсий, - сказал Александр Бутузов.

По словам члена Экспертного Совета при Законодательном Собрании Тверской области, председателя областной общественной организации ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы Владимира Барышева, участники этой ветеранской организации с большим интересом следили за выступлением Президента России. Ветераны поддерживают предложения по установлению ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе и ограничений, связанных с наличием иностранного гражданства или вида на жительство.

— Этот законопроект политически и концептуально выверен и направлен на достижение стратегических целей. Его реализация будет способствовать объективно необходимому экономическому прорыву, снижению социальной напряжённости и консолидации российского народа, - отметил участник Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории права юридического факультета Тверского государственного университета Владимир Крусс. - В ближайшее время наша страна получит значительно обновлённую Конституцию. Это будет иметь важнейшее значение для России как правового социального государства.

Свою позицию по обсуждаемому вопросу высказали председатель Федерации тверских профсоюзов Сергей Веренинов, председатель Совета Тверской торгово-промышленной палаты Леонид Мусин, председатель Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Лариса Щербакова. Выступили депутаты Законодательного Собрания и приглашённые на обсуждение представители общественности.

— Самое главное, что в этом зале я не увидел людей, которые бы отвергали изменения в Конституции, - резюмировал председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев. - Все в той или иной степени с какими-то своими нюансами согласились с тем, что Конституция нуждается в изменениях.

Подводя итоги слушаний, Андрей Епишин сообщил, что все прозвучавшие мнения и предложения будут обобщены, проанализированы и переданы в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.