В офисе не обедать, корпоративы не проводить: Тверским работодателям дали рекомендации по борьбе с коронавирусом

Россия продолжает бороться с проникновением коронавируса. На момент написания этой заметки в стране было зафиксировано 63 случая коронавирусной инфекции (в Тверской области подтверждённых случаев нет, два человека в Конаково пока находятся на карантине).

Закрыты границы с Китаем, Польшей и Норвегией. Временно закрывается граница с Белоруссией. Ограничено авиасообщение с Европой. По всей стране рекомендуют отменить массовые мероприятия.

Что касается рабочего распорядка, то пока каждый работодатель решает сам, должны ли его сотрудники переходить на работу по удалёнке. Основная масса компаний продолжает трудиться в обычном режиме. А потому на предприятиях и в организациях тоже должны заботиться о нераспространении заграничного вируса.

Об этом напомнило тверское региональное Управление Роспотребнадзора, опубликовав памятку «Рекомендации работодателям по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Отметим, памятка пока носит рекомендательный характер, но это не значит, что к ней не стоит прислушиваться.

Дезинфекция каждые два часа

Санитарные врачи рекомендуют всем работодателям организовать обработку рук сотрудников при входе на работу спиртовыми гелями, спреями или хотя бы салфетками.

Все помещения должны убираться качественно и с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (подавляющих способность микроорганизмов вызывать заболевание). Особое внимание рекомендуют уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов и стульев, оргтехники. Причём такая обработка необходима каждые два часа.

Дезинфицирующие средства в организации должны иметься с запасом минимум на пять дней. Также работодателям рекомендуют закупить медицинские маски или респираторы на случай выявления работников с признаками инфекционного заболевания.

И это ещё не всё. Каждые два часа все помещения должны проветриваться и, по возможности, регулярно обрабатываться бактерицидными лампами или рециркуляторами воздуха.

Контроль

Перед началом и в течение каждого рабочего дня работникам должны измерять температуру. Каждый человек с повышенной температурой или признаками ОРВИ от работы немедленно отстраняется.

Ответственный работодатель также должен проконтролировать, вызвал ли заболевший на дом врача. А в случае, если работника отправили на карантин с подозрением на коронавирус, контролировать, соблюдает ли он карантинные предписания, то есть самоизоляцию на срок до 14 дней. Каким образом это должно происходить, не указано.

Комната для обеда

Ещё один интересный пункт рекомендаций гласит, что, если на предприятии отсутствует столовая, работодатель должен запретить приём пищи на рабочих местах.

Обедать и перекусывать можно только в специально отведённой комнате, которую должен обустроить работодатель. В ней должна быть раковина для мытья рук с холодной и горячей водой.

Если столовая имеется, работодателям рекомендуют завезти туда одноразовую посуду. А при использовании обычной посуды мыть её при температуре не ниже 65 градусов (как в машинах, так и вручную). В посудомоечных машинах должен быть выставлен режим длительностью 90 минут. При мытье руками необходимо применять дезинфицирующие средства.

Корпоративы отменяются

Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует организовывать массовые мероприятия, так что с корпоративами и прочим тимбилдингом придётся повременить.

Кроме того, санитарные врачи рекомендуют отменить командировки. Особенно зарубежные. А ещё трезво подойти к планированию отпусков и отказаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Росздравнадзор открыл горячую линию, на которую можно пожаловаться, если в аптеках вашего города отсутствуют медицинские маски. Линия бесплатная и круглосуточная. Её телефон: 8 (800) 550-99-03. Сюда же можно жаловаться и на другие нарушения прав в сфере охраны здоровья.

В Росздравнадзоре по Тверской области также работает горячая линия: 8 (4822) 35-85-88.

Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Тверской области: 8 (4822) 32-35-98.