2020-03-16T17:06:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В офисе не обедать, корпоративы не проводить: Тверским работодателям дали рекомендации по борьбе с коронавирусом

Санитарные врачи рассказали, как обезопасить работников от COVID-19
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
На предприятиях должны заботиться о нераспространении заграничного вируса: мерить работникам температуру, дезинфицировать помещения и руки всех входящих.На предприятиях должны заботиться о нераспространении заграничного вируса: мерить работникам температуру, дезинфицировать помещения и руки всех входящих.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Россия продолжает бороться с проникновением коронавируса. На момент написания этой заметки в стране было зафиксировано 63 случая коронавирусной инфекции (в Тверской области подтверждённых случаев нет, два человека в Конаково пока находятся на карантине).

Закрыты границы с Китаем, Польшей и Норвегией. Временно закрывается граница с Белоруссией. Ограничено авиасообщение с Европой. По всей стране рекомендуют отменить массовые мероприятия.

Что касается рабочего распорядка, то пока каждый работодатель решает сам, должны ли его сотрудники переходить на работу по удалёнке. Основная масса компаний продолжает трудиться в обычном режиме. А потому на предприятиях и в организациях тоже должны заботиться о нераспространении заграничного вируса.

Об этом напомнило тверское региональное Управление Роспотребнадзора, опубликовав памятку «Рекомендации работодателям по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Отметим, памятка пока носит рекомендательный характер, но это не значит, что к ней не стоит прислушиваться.

Дезинфекция каждые два часа

Санитарные врачи рекомендуют всем работодателям организовать обработку рук сотрудников при входе на работу спиртовыми гелями, спреями или хотя бы салфетками.

Все помещения должны убираться качественно и с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (подавляющих способность микроорганизмов вызывать заболевание). Особое внимание рекомендуют уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов и стульев, оргтехники. Причём такая обработка необходима каждые два часа.

Дезинфицирующие средства в организации должны иметься с запасом минимум на пять дней. Также работодателям рекомендуют закупить медицинские маски или респираторы на случай выявления работников с признаками инфекционного заболевания.

И это ещё не всё. Каждые два часа все помещения должны проветриваться и, по возможности, регулярно обрабатываться бактерицидными лампами или рециркуляторами воздуха.

Контроль

Перед началом и в течение каждого рабочего дня работникам должны измерять температуру. Каждый человек с повышенной температурой или признаками ОРВИ от работы немедленно отстраняется.

Ответственный работодатель также должен проконтролировать, вызвал ли заболевший на дом врача. А в случае, если работника отправили на карантин с подозрением на коронавирус, контролировать, соблюдает ли он карантинные предписания, то есть самоизоляцию на срок до 14 дней. Каким образом это должно происходить, не указано.

Комната для обеда

Ещё один интересный пункт рекомендаций гласит, что, если на предприятии отсутствует столовая, работодатель должен запретить приём пищи на рабочих местах.

Обедать и перекусывать можно только в специально отведённой комнате, которую должен обустроить работодатель. В ней должна быть раковина для мытья рук с холодной и горячей водой.

Если столовая имеется, работодателям рекомендуют завезти туда одноразовую посуду. А при использовании обычной посуды мыть её при температуре не ниже 65 градусов (как в машинах, так и вручную). В посудомоечных машинах должен быть выставлен режим длительностью 90 минут. При мытье руками необходимо применять дезинфицирующие средства.

Корпоративы отменяются

Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует организовывать массовые мероприятия, так что с корпоративами и прочим тимбилдингом придётся повременить.

Кроме того, санитарные врачи рекомендуют отменить командировки. Особенно зарубежные. А ещё трезво подойти к планированию отпусков и отказаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Росздравнадзор открыл горячую линию, на которую можно пожаловаться, если в аптеках вашего города отсутствуют медицинские маски. Линия бесплатная и круглосуточная. Её телефон: 8 (800) 550-99-03. Сюда же можно жаловаться и на другие нарушения прав в сфере охраны здоровья.

В Росздравнадзоре по Тверской области также работает горячая линия: 8 (4822) 35-85-88.

Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Тверской области: 8 (4822) 32-35-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции
Новости 24
Дороги Тверской области готовят к весеннему половодью
Судебные приставы Тверской области проведут прием граждан
"Мисс Северная Венеция" выбрали среди женщин-осужденных Тверской области
У жителя деревни в Тверской области угнали трактор
Священник умер в алтаре храма в Старицком районе Тверской области
Ежемесячно в Твери из оборота изымают до тридцати поддельных банкнот
Тверские вузы переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
В Тверской области прокуратура защитила права матери-одиночки
В Тверской области с начала года 20 несовершеннолетних пострадали в ДТП
В Тверской области отец-алиментщик задолжал дочери 470 тысяч рублей
В Твери из-за работ на сетях обесточат несколько районов
Для Торжокской ЦРБ приобретут цифровой рентген и два ИВЛ
В Твери закрыли движение по мосту через Хлебный ручей
Пенсионер лишился кошелька и паспорта, оставив сумку на лавке в Твери
Две "Лады" столкнулись в Тверской области, есть пострадавшие
В Твери женщина пригласила в дом мужчину и лишилась денег
В Тверской области увеличили размеры компенсации межмуниципальным перевозчикам