«Лыжня России-2020» под Тверью всё-таки состоится

Расхожая пословица «пришёл марток - надевай семь порток» пока не спешит себя оправдывать, но старт «Лыжне России-2020» в последний день зимы, 29 февраля, всё-таки будет дан. Это «КП»-Тверь» подтвердили в региональном Комитете по физической культуре и спорту.

- Снегопад 26 февраля добавил снега на трассу, так что всё должно пройти хорошо, - сообщил зампред областного Спорткомитета Александр Дёмин. - Состоятся традиционные забеги, будут семейные старты, забеги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, забег «без галстуков» для вип-персон. На гонку уже зарегистрировались более четырёх тысяч человек.

Кто из вип-персон встанет на лыжи, пока точно сказать нельзя, их участие подтверждается. Зато удалось выяснить, кто покажет собравшимся пример настоящего спортивного духа.

- Будут наши спортивные звёзды, - рассказал Александр Дёмин. - Должны приехать чемпионка мира по гонкам на лыжероллерах Ольга Михайлова, семикратный чемпион России и участник Олимпиад Богдан Пищальников, заслуженный тренер России Ирина Непряева (мама Натальи Непряевой. - Ред.).

Не разочарует ли спортсменов, как профессиональных, так и начинающих, лыжная трасса? С этим вопросом «КП»-Тверь» к доктору географических наук, профессору ТвГУ Наталье Сердитовой.

- Трасса проложена по лесу, а там, под сенью деревьев, снег сохраняется гораздо лучше, чем в городе. В пятницу, накануне гонки, трассу должно ещё немного припорошить снежком. Так что, будем надеяться, спортивный праздник состоится, как и было задумано! - обнадёжила Наталья Сердитова.

Гонка пройдёт в деревне Большое Гришкино, что на Тургиновском шоссе под Тверью. Добраться до трассы просто: нужно проехать деревню до конца и повернуть налево, к базе спортивного отдыха. Дорога там одна.

Начнутся старты в полдень субботы, 29 февраля. Если вы не успели зарегистрироваться, а принять участие в гонке хотите, приезжайте заранее. Дополнительная регистрация будет организована на месте с 10:00 до 11:30. Захватите документы и медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

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Если всё будет хорошо, массовые лыжные старты пройдут в субботу, 29 февраля. Организаторы надеются, что к тому времени похолодает. И это при том, что в Твери 18 февраля было +8, 19 февраля + 6, и далее минусов не видно. Плюс плюсом, но что на самом деле сейчас происходит на лыжной трассе? «КП»-Тверь» решила проверить всё на месте.

Трасса довольно интересная: петляет между холмами, вся разом не просматривается, уходя за деревья в лес. Где-то придётся пройтись в горку, где-то, напротив, спуститься с холма. Из-под тонкого снега нередко проглядывает земля и трава. Далее...