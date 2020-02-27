Первый день весны в Твери будет теплее нормы

Радость встречи весны в этом году будет несколько смазанной из-за тёплой и сырой зимы. Виданное ли дело - почти всю зиму мы провели при мартовской, если не апрельской погоде. Средняя температура уходящего февраля была выше нормы более чем на семь градусов!

- Кардинальных перемен не будет, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Нас по-прежнему атакуют циклоны с Северной Атлантики, но они не очень сильны. Атмосферное давление движется к норме и в начале рабочей недели составит 750 миллиметров ртутного столба. Все ближайшие дни нас ждут небольшие осадки: моросящие либо локального характера. В субботу днём +2, в воскресенье, 1 марта, +3. Ночами небольшой минус. В начале рабочей недели днём +3...+4 градуса, ночами 0...-1.

Сможем ли мы побить температурный рекорд 2007 года, когда в марте в среднем было +4? Поглядим. Начало месяца уже теплее нормы, ведь среднеклиматическая температура для марта у нас -1,8 градуса.

Кстати, о температурных рекордах. Самый холодный март за всю историю наблюдений был зафиксирован в военном 1942 году. Тогда столбик термометра в среднем держался отметки в -11 градусов! Вряд ли нынче мы повторим такое...

Ну, здравствуй, весна!