2020-02-27T14:58:27+03:00
Общество

Первый день весны в Твери будет теплее нормы

Ожидается привычная слякоть и осадки
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Умеренные осадки и слякоть - таким будет начало весны.Умеренные осадки и слякоть - таким будет начало весны.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Радость встречи весны в этом году будет несколько смазанной из-за тёплой и сырой зимы. Виданное ли дело - почти всю зиму мы провели при мартовской, если не апрельской погоде. Средняя температура уходящего февраля была выше нормы более чем на семь градусов!

- Кардинальных перемен не будет, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Нас по-прежнему атакуют циклоны с Северной Атлантики, но они не очень сильны. Атмосферное давление движется к норме и в начале рабочей недели составит 750 миллиметров ртутного столба. Все ближайшие дни нас ждут небольшие осадки: моросящие либо локального характера. В субботу днём +2, в воскресенье, 1 марта, +3. Ночами небольшой минус. В начале рабочей недели днём +3...+4 градуса, ночами 0...-1.

Сможем ли мы побить температурный рекорд 2007 года, когда в марте в среднем было +4? Поглядим. Начало месяца уже теплее нормы, ведь среднеклиматическая температура для марта у нас -1,8 градуса.

Кстати, о температурных рекордах. Самый холодный март за всю историю наблюдений был зафиксирован в военном 1942 году. Тогда столбик термометра в среднем держался отметки в -11 градусов! Вряд ли нынче мы повторим такое...

Ну, здравствуй, весна!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Новости 24
В Тверской области подскочили в цене стерилизованное молоко и колбаса
Сотрудников МФЦ обучат правильно оказывать госуслуги по части пенсий и соцвыплат
Росгвардейцы Твери задержали похитителей канализационного люка
В Тверской области пьяные гости ограбили беспомощную старушку
За пять лет в Твери должны отремонтировать 265 км уличных дорог
"Очень волнуемся!": Тверской ТЮЗ готовится представить спектакль "Тверь-Тверь" в программе "Маска плюс"
За январь в Тверской области сдали восемь многоквартирных домов
За жителями Тверской области, возвращающимися из стран, где буйствует коронавирус, будут наблюдать
Проанализировать качество перевозок на новом маршруте №7 пообещали в Минтранспорта Тверской области
В Тверской области прокуратура помогла 20-летнему сироте
На Волоколамском проспекте в Твери завершился ремонт колодца
Тверская городская больница №6 получила новое оборудование
Троллейбусы в Твери будут работать до выхода на их маршруты автобусов "Транспорта Верхневолжья"
Жительница Тверской области два года получала пенсию за умершую мать
В Твери продолжаются поиски 17-летней Анны Изюмовой, которая не вернулась домой
Пять незаконных сельских кладбищ нашли в Бологовском районе Тверской области
Поиски несовершеннолетней девушки организованы в Тверской области
На лесной дороге в Тверской области водителя задавил "УРАЛ"
Новые автобусы вышли на маршрут №7 в Твери
Условный пожар на борту самолета потушили тверские спасатели