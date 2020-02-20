2020-02-20T22:56:35+03:00
Общество

«Мисс Тверь 2020» должна уметь готовить и разбираться в моде: Испытания для красавиц продолжаются

Девушки приняли участие в кулинарном баттле, а теперь их ждет День со стилистом
Ирина ТАРАСОВА
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За корону ежегодно сражаются 16 красавиц. Не нарушат традицию и в этом годуЗа корону ежегодно сражаются 16 красавиц. Не нарушат традицию и в этом годуФото: Ирина ТАРАСОВА
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Подготовка к конкурсу «Мисс Тверь 2020» продолжается. Уже почти месяц девушки оттачивают модельную походку, учатся грации и танцам, а также посещают спортивные залы.

На днях определился и окончательный список участниц. Напомним, за корону ежегодно сражаются 16 красавиц. Не нарушат традицию и в этом году.

Продолжаются для девушек и испытания. Например, 3 февраля участницы «Мисс Тверь 2020» попробовали себя в Торжке в роли мастериц-золотошвей. А 17 февраля сразились в кулинарной битве. За 90 минут команды девушек приготовили салат и горячее блюдо, а затем представили их на суд жюри. После этого для гостей мероприятия прошел мастер-класс от шеф-повара.

Участницы «Мисс Тверь 2020» даже сразились в кулинарной битве. Фото: GEO.PRO Тверь, из архива Евгении Акмаевой

Участницы «Мисс Тверь 2020» даже сразились в кулинарной битве. Фото: GEO.PRO Тверь, из архива Евгении Акмаевой

А 23 февраля все 16 красавиц примут участие в Дне со стилистом, который пройдет в ТЦ РИО.

С 16.00 до 17.00 девушкам прочитают лекцию о создании имиджа и развитии индивидуального вкуса и стиля. А с 17.00-18.00 для участниц «Мисс Тверь 2020» пройдет конкурсная программа «Стань стилистом и создай образ самостоятельно!» Для этого девушки пойдут по магазинам, чтобы самостоятельно выбрать свой модный наряд. Завершится праздник в 18.00 награждением команды победителей.

Присоединиться к мероприятию смогут все желающие. «Вас ждём много интересной информации. Увлекательная программа. И много весенних новинок! Будь стильной и успешной вместе с нами!» - приглашают организаторы.

Накануне очередного испытания мы задали вполне закономерный вопрос директору конкурса красоты Евгении Акмаевой:

- Обязательно ли красивая девушка и тем более «Мисс Тверь» должна уметь готовить и разбираться в модных новинках? Ведь всегда есть профессионалы, которые могут сделать жизнь легче и проще.

- Любая девушка должна уметь готовить, и новая «Мисс Тверь» - не исключение! - уверена Евгения. - Более того, главная красавица Твери должна уметь многое. Ведь ей придется в течение года представлять наш регион, а это сложная задача. Например, победительницу ждет конкурс «Мисс Россия», встречи и много социальной работы. А значит надо всегда быть собранной и красивой, несмотря на настроение и душевное состояние. Все эти испытания готовят девушек к конкурсу и дают им почувствовать свои силы. Мы, жюри, лишь смотрим со стороны, как участницы справляются. Чтобы в финальный день сделать правильный выбор.

Напомним, финал конкурса «Мисс Тверь 2020» пройдет в ДК «Химволокно» 6 марта.

Билеты в продаже. Тел.: 75-19-19.

КСТАТИ

"Комсомольская правда"-Тверь" традиционно выступает информационным партнером конкурса. На нашем портале мы проводим онлайн голосование и награждаем призом конкурсантку, набравшую наибольшее число голосов читателей "Комсомолки". Завершится голосование 6 марта в 12.00.

Финал конкурса красоты состоится 6 марта Фото: Ирина ТАРАСОВА

Финал конкурса красоты состоится 6 мартаФото: Ирина ТАРАСОВА

Жюри наблюдают, как участницы справляются. Чтобы в финальный день сделать правильный выбор Фото: Ирина ТАРАСОВА

Жюри наблюдают, как участницы справляются. Чтобы в финальный день сделать правильный выборФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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