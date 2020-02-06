Голосуй за первую красавицу Твери вместе с «Комсомолкой»
6 марта в Твери пройдет главное событие этой весны - финал конкурса «Мисс Тверь – 2020». За звание первой красавицы столицы Верхневолжья поборются 16 девушек в возрасте от 16 до 24 лет.
"Комсомольская правда"-Тверь" традиционно выступает информационным партнером конкурса. На нашем портале мы проводим онлайн голосование и награждаем призом конкурсантку, набравшую наибольшее число голосов читателей "Комсомолки".
Проголосовать за понравившуюся участницу вы можете ниже, кликнув на фото. Голосование завершится в день конкурса, 6 марта, в 12:00.
Финал конкурса пройдёт в ДК «Химволокно». Сбор гостей – в 18:00, начало – в 19:00.
Организатор конкурса «Мисс Тверь»: Евгения Акмаева.
Фотограф: Яна Тарута.
Стилисты: Анастасия Солнечная, Яна Борисенко, Алена Звездина, Виктория Шилина, Анастасия Рыбакова, Екатерина Соболева, Мария Колесникова, Сюзанна Ворсканян.
ИСТОЧНИК KP.RU