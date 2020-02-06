2020-02-06T23:02:50+03:00
Общество

Голосуй за первую красавицу Твери вместе с «Комсомолкой»

Стартовало онлайн голосование конкурса «Мисс Тверь-2020»
Алина ПЕТРОВА
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6 марта в Твери пройдет главное событие этой весны - финал конкурса «Мисс Тверь – 2020». За звание первой красавицы столицы Верхневолжья поборются 16 девушек в возрасте от 16 до 24 лет.

"Комсомольская правда"-Тверь" традиционно выступает информационным партнером конкурса. На нашем портале мы проводим онлайн голосование и награждаем призом конкурсантку, набравшую наибольшее число голосов читателей "Комсомолки".

Проголосовать за понравившуюся участницу вы можете ниже, кликнув на фото. Голосование завершится в день конкурса, 6 марта, в 12:00.

Финал конкурса пройдёт в ДК «Химволокно». Сбор гостей – в 18:00, начало – в 19:00.

Организатор конкурса «Мисс Тверь»: Евгения Акмаева.

Фотограф: Яна Тарута.

Стилисты: Анастасия Солнечная, Яна Борисенко, Алена Звездина, Виктория Шилина, Анастасия Рыбакова, Екатерина Соболева, Мария Колесникова, Сюзанна Ворсканян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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