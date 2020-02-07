Сияние золота и красоты: участницы конкурса "Мисс Тверь 2020" попробовали себя в роли мастериц старинного промысла

Какие девушки не любят золото? А какие красивые девушки не любят искусно раписанные золотом изящные вещицы - шелковые пояса, атласные туфельки, шали, кошельки и, конечно, пояса? Недаром большой знаток женской природы Александр Сергеевич Пушкин каламбурил в своем письме Вяземскому: что княгиня «всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы» (речь как идет о расшитых золотом поясах Торжка).

Именно поэтому вот уже много лет партнером конкурса «Мисс Тверь» выступает компания "Торжокские золотошвеи". Что символично. Сочетание красоты, мастерства и традиции... Именно эти составляющие точно описывают качества, которыми должна обладать и главная тверская красавица, которая в течение всего года будет представлять регион на федеральном уровне. Неслучайно, одним из испытаний участниц конкурса красоты является демонстрация своих талантов.

А потому одной из главных традиций подготовки к «Мисс Тверь» является посещение Торжка, а вместе с тем и знаменитых музеев этого города с обязательным мастер-классом по золотошвейному искусству. Такая поездка состоялась и 3 февраля.

Первым пунктом для 17 тверских красавиц стал Музей золотного шитья, где девушкам рассказали об истории о традициях новоторжской ручной золотной вышивки, а затем познакомили и с удивительными экспонатами золотошвейного искусства.

Неудивительно, что когда участницам предложили попробовать себя в роли мастериц никто не отказался, хотя это была та еще "канитель"... Ничуть не преувеличиваем, ведь канитель - это очень тонкая металлическая нить, скрученная спиралью, для вышивания. Вышивать канителью всегда было занятием не из легких. Настоящая мастерица должна была быть терпеливой, сосредоточенной и ловкой. Но именно из-за того, что не всем легко давалось столь сложное ремесло и появилось второе значение этого слова - "нудное, с проволочками тянущееся дело".

Девушки попробовали вышивать золотом. Фото: Александр Травкин

Впрочем, то ли задание было легким, то ли тверские красавицы - прирожденные золотошвеи, но с сувениром-магнитом на мастер-классе справились все.

- Мы вышивали буквы. Признаться, это очень кропотливая и трудоемкая работа, на которую надо потратить много усилий. У нас получилось, поэтому гордимся и собой, а еще больше мастерицами Торжка, в чьих руках рождается такая красота, - поделилась после мастер-класса 20-летняя красавица Валерия Болонкина. И с ней нельзя не согласиться.

Где девушки, там и самые потаенные желания. Тем более накануне конкурса красоты. Поэтому вторым пунктом поездки стал знаменитый Дом Пояса, где хранится 12-метровый чудо-пояс, прославивший Торжок на всю страну. Известен он не только своим размером, уникальными узорами и текстами молитв, но и тем, что... исполняет желания. Для этого всего лишь надо зайти во внутрь пояса, что-то искренне попросить и... немного подождать. Девушки так и сделали, а потом еще, как самые настоящие модницы познакомились и с другими экспонатами музея и даже кое-что примерили.

- Поездка получилась удивительной по наполнению, - беседуем с директором конкурса красоты "Мисс Тверь" Евгенией Акмаевой. - В этот день мы также побывали в Парке любви и верности, а затем на смотровых площадках, откуда смогли полюбоваться видами древнего Борисоглебского монастыря и окрестностями Торжка. Что еще мы могли увидеть после того, как почувствовали настоящее счастье? Конечно музей-терем «Птицы счастья».

Здесь, в культурном центре "Торжокских золотошвей" участниц ждала экскурсия "Путешествие по государевой дороге", где тверичанки смогли познакомиться с путевыми дворцами, историей народных художественных промыслов и геральдикой. А также принять участие еще в одном мастер-классе для души.

На этот раз девушки смогли расписать небольшие деревянные сувениры, в том числе и символы наступившего нового года. Конечно, на удачу!