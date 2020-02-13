В Твери пройдет четвертый забег «Карапузов»
Мамы и папы, бабушки и дедушки малышей от 7 месяцев до 3 лет!
18 апреля в 10 часов «Комсомольская правда»-Тверь проводит четвертый ежегодный забег малышей «Карапузы, на старт!»
Праздник проводится при поддержке администрации Твери и областного спорткомитета. Место состязания прежнее - волейбольный зал спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской.
Если ваш карапуз прыгает, бегает, ползает- приходите и участвуйте!
Зарегистрироваться можно с 11 марта по 11 апреля 2020 года: отправляйте заявку на электронную почту karapuz@kptver.ru. Укажите ФИО ребенка, его возраст, ФИО родителей (важно, чтобы на момент проведения мероприятия – 18 апреля – ваши дети соответствовали указанным в условиях чемпионата возрастным категориям), контактные телефоны.
Все участники праздника получат грамоты. Победители – грамоты, медали и призы от партнеров.
Возрастные категории участников забега:
К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:
- I группа – мальчики-девочки 7-9 месяцев;
- II группа: мальчики-девочки 10-12 месяцев;
- III группа: мальчики-девочки 1 год 1 месяц -1 год 6 месяцев;
- IV группа: мальчики-девочки 1 год 7 месяцев-2 года;
- V группа: мальчики-девочки 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев;
- VI группа: мальчики-девочки 2 года 7 месяцев – 3 года 1 месяц;
Участие в празднике бесплатное, максимальное количество участников - 150 человек, минимальное – 30, в каждой категории максимум – 30 человек.
Так что приходите и побеждайте!
Все подробности о проведении праздника можно узнать в Положении.
Карапузы, на старт!Фото: Алина ПЕТРОВА
ИСТОЧНИК KP.RU