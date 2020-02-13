В Твери пройдет четвертый забег «Карапузов»

Мамы и папы, бабушки и дедушки малышей от 7 месяцев до 3 лет!

18 апреля в 10 часов «Комсомольская правда»-Тверь проводит четвертый ежегодный забег малышей «Карапузы, на старт!»

Праздник проводится при поддержке администрации Твери и областного спорткомитета. Место состязания прежнее - волейбольный зал спорткомплекса Юбилейный на Краснофлотской.

Если ваш карапуз прыгает, бегает, ползает- приходите и участвуйте!

Зарегистрироваться можно с 11 марта по 11 апреля 2020 года: отправляйте заявку на электронную почту karapuz@kptver.ru. Укажите ФИО ребенка, его возраст, ФИО родителей (важно, чтобы на момент проведения мероприятия – 18 апреля – ваши дети соответствовали указанным в условиях чемпионата возрастным категориям), контактные телефоны.

Все участники праздника получат грамоты. Победители – грамоты, медали и призы от партнеров.

Возрастные категории участников забега:

К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:

- I группа – мальчики-девочки 7-9 месяцев;

- II группа: мальчики-девочки 10-12 месяцев;

- III группа: мальчики-девочки 1 год 1 месяц -1 год 6 месяцев;

- IV группа: мальчики-девочки 1 год 7 месяцев-2 года;

- V группа: мальчики-девочки 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев;

- VI группа: мальчики-девочки 2 года 7 месяцев – 3 года 1 месяц;

Участие в празднике бесплатное, максимальное количество участников - 150 человек, минимальное – 30, в каждой категории максимум – 30 человек.

Так что приходите и побеждайте!

Все подробности о проведении праздника можно узнать в Положении.