Положение о проведении четвертого спортивного праздника «Карапузы, на старт» в Твери

I. Цели и задачи проведения мероприятия

Спортивный праздник "Карапузы, на старт" (далее Праздник) по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей совместно с родителями к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению Праздника осуществляет редакция тверских региональных полос газеты и сайта «Комсомольская правда» при поддержке администрации города Твери.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на редакцию тверских региональных полос газеты и сайта «Комсомольская правда» и главную судейскую коллегию.

III. Место и сроки проведения мероприятия

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап - прием заявок с 11 марта 2020 года до момента формирования полного списка участников, но не позднее 11 апреля 2020 года.

II этап - спортивное мероприятие 18 апреля 2020 года в волейбольном зале спортивного комплекса «Юбилейный» по адресу: г. Тверь, Краснофлотская наб., д. 3.

IV. Участники мероприятия

К празднику допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:

I группа - мальчики-девочки 7-9 месяцев;

II группа: мальчики-девочки 10-12 месяцев;

III группа: мальчики-девочки 1 год 1 месяц -1 год 6 месяцев;

IV группа: мальчики-девочки 1 год 7 месяцев-2 года;

V группа: мальчики-девочки 2 года 1 месяц - 2 года 6 месяцев;

VI группа: мальчики-девочки 2 года 7 месяцев - 3 года 1 месяц;

Возраст участников соревнований определяется на 19 апреля 2020 года.

По прибытии на место проведения мероприятия родители или законные представители участников отмечаются на стойке регистрации, получают номер и допускаются к старту.

К старту не допускаются участники, не прошедшие предварительную регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.

Минимальное число участников - 30 человек. Максимальное число участников - 150 человек.

Участие в мероприятии является бесплатным.

Информация о порядке проведения мероприятия публикуется на сайте Организатора - tver.kp.ru и в официальной группе мероприятия в соцсети ВКонтакте.

Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения мероприятия по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на сайте Организатора. Принимая участие в мероприятии, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

Родители или законные представители участника признают право Организаторов без какой-либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

V. Программа мероприятия

18.04.2020:

10.00 - 10.15 - торжественное открытие;

10.15 - 10.50 - I группа.

Игра «Кто быстрее», дистанция 10 метров.

Во время проведения мероприятия ребенок должен проползти на четвереньках дистанцию длиной в 10 метров (хождение и бег не допускаются). Одному из родителей разрешается двигаться впереди ребенка на четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать ребёнка словесно. Физическая помощь не допускается!

10.50 - 11.05 - награждение победителей и призеров первой группы.

11.05 - 11.30 - II группа.

Игра «Кто быстрее», дистанция 10 метров.

Во время проведения фестиваля ребенок должен проползти на четвереньках дистанцию длиной в 10 метров (хождение и бег не допускаются). Одному из родителей разрешается двигаться впереди ребенка на четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать ребёнка словесно. Физическая помощь не допускается!

11.30 - 11.45 - награждение победителей и призеров второй группы.

11.45 - 11.55 - III группа.

Игра «Кто быстрее», дистанция 15 метров.

Во время проведения мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиной в 15 метров. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!

11.55 - 12.10 - награждение победителей и призеров третьей группы.

12.10 - 12.20 - IV группа.

Игра «Кто быстрее», дистанция 15 метров.

Во время проведения мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиной в 15 метров. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!

12.20 - 12.35 - награждение победителей и призеров четвертой группы.

12.35 - 12.45 - V группа.

Игра «Кто быстрее», дистанция 15 метров.

Во время проведения мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиной в 15 метров. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!

12.45 - 13.00 - награждение победителей и призеров пятой группы.

13.00 - 13.10 - VI группа.

Игра «Кто быстрее», дистанция 20 метров.

Во время проведения мероприятия ребенок должен пробежать дистанцию длиной в 20 метров. Один из родителей может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается!

13.10 - 13.25 - награждение победителей и призеров шестой группы.

Старт по 6 участников. Время прохождения дистанции на каждой беговой дорожке фиксируется на секундомер отдельным судьей.

Участнику предоставляется один зачетный забег.

Переход с ползания на бег (в первой и второй возрастных группах) влечет за собой дисквалификацию участника.

Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату (по времени) преодоления дистанции.

Решение Судейского Корпуса не оспаривается.

VI. Награждение

Все участники мероприятия награждаются грамотами.

Победители и призеры в каждой возрастной группе, награждаются дипломами и ценными призами, стоимость которых определяется на усмотрение спонсоров мероприятия, медалями и грамотами.

Организатором и партнерами мероприятия оставляют за собой право учреждать специальные призы по номинациям.

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ними

Противоправное влияние на результаты спортивного мероприятия не допускается.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2, другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

IX. Страхование участников

Все участники мероприятия должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.

Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с мероприятием (все вместе), не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе мероприятия.

Родители или законные представители участника гарантируют, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в мероприятии.

X. Условия финансирования

Расходы, связанные с оплатой работы судейской и комендантской бригад, награждением (сувенирная продукция каждому участнику), оформлением места проведения, церемониями открытия и закрытия мероприятия, фото- и видеосъемкой, несет редакция тверских региональных полос газеты и сайта «Комсомольская правда».

Расходы, связанные с награждением ( грамоты, ценные призы и сувенирная продукция), приобретением канцелярских принадлежностей, несет редакция тверских региональных полос газеты и сайта «Комсомольская правда».

Расходы, связанные с награждением, несет редакция тверских региональных полос газеты и сайта «Комсомольская правда».

XI. Заявки на участие

Предварительная регистрация участников соревнований, с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона, имени, фамилии и даты рождения ребенка, проходит с 11 марта 2020 года до момента формирования полного списка участников - не более 150 человек, но не позднее 11 апреля 2020 года.

Регистрация на мероприятия идет по электронному адресу: karapuz@kptver.ru.