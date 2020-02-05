Под шумок: В старых автобусах Твери подняли цены за проезд

В автобусе № 20 кондукторы стали требовать с пассажиров платить за проезд 29 рублей при оплате наличными. Это произошло совершенно внезапно: объявлений в автобусах пассажиры не видели, официальных сообщений о повышении стоимости проезда в старом (подчёркиваем, только в старом) транспорте не было.

Напротив, ещё в январе правительство региона в официальном пресс-релизе сообщало, что оплата проезда на маршрутах, где в течение переходного периода действует старая модель пассажирских перевозок, будет производиться по текущим тарифам.

На тот момент и до самого конца января на «дореформенных», не подвергшихся модернизации, маршрутах (тех, что обслуживал МУП "ПАТП-1") пассажиры платили за проезд 21 рубль - как наличными, так и расплачиваясь банковской картой.

Маршрут № 20 - один из них. Его должны обновить к 27 февраля, в последнюю волну реформы. Почему же поднялись цены?

В Министерстве транспорта Тверской области, отвечая на вопрос «КП»-Тверь», сослались на решение Региональной энергетической комиссии.

- С 1 января Региональной энергетической комиссией установлен предельный тариф - 29 рублей. В автобусах, работающих по старой модели перевозок, стоимость проезда по безналичному расчёту составляет 21 рубль. При оплате наличными - 29 рублей, - сообщили в Минтрансе, добавив, что данная информация размещена в автобусах.

На сайте самой Региональной энергетической комиссии опубликовано следующее сообщение: «С введением новой транспортной модели с 3 февраля 2020 года для пассажиров, пользующихся банковской или транспортной картой, стоимость проезда в городском общественном транспорте составит 25 рублей. Предельный тариф, установленный РЭК в размере 29 рублей за одну поездку, будет применяться только при оплате наличными».

Отдельно про старый транспорт в этом сообщении не говорится. Но в ответе Минтранса сказано чётко: платить по 29 целковых (наличкой) за проезд в старых автобусах всё-таки придётся. Непонятно только, почему нас об этом не оповестили заранее.

Что ж, путаница и неразбериха - верные спутницы времени перемен. А пассажирам, в целях экономии личного бюджета, можно посоветовать расплачиваться в старых автобусах безналично. Если, конечно, там работают валидаторы, которые нередко "глючат". Проезд в транспорте старой модели, оплаченный картой, пока ещё стоит 21 рубль.