Все парковки в центре Твери от Нового моста до Тьмаки становятся платными

3 февраля в центре Твери начнут взимать плату за парковку в зонах 200 и 400. Напомним, с 2015 года и до настоящего момента платной парковка в центре была только в пределах зоны 100, уже знакомой автомобилистам. А зоны 200 и 400 с середины ноября работали в тестовом режиме.

Зона 200 включает 11 участков: Тверскую площадь, улицу Ивана Седых, Свободный переулок, частично улицы Вольного Новгорода, Симеоновскую, Новоторжскую, Советскую, Тверской проспект, бульвар Радищева, набережную Степана Разина, а также проезд от Свободного переулка до моста через Тьмаку в створе улицы Брагина. Парковка здесь будет платной с 8:00 до 20:00.

Зона 400 - это Театральная площадь и Театральный проезд. Здесь за парковку придётся платить с 8:00 до 18:00. Так что если вы приедете после шести вечера погулять в горсад или на концерт в филармонию, сможете оставить машину бесплатно.

Цена за парковку в зонах 200 и 400 остаётся прежней - 30 рублей в час. По заверению городской администрации, все льготы для жителей домов-резидентов, многодетных семей, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и узников концлагерей также остаются.

Перечень новых резидентов, то есть ближайших к парковочному пространству домов, опубликован на сайте tverparking.ru.

Оплатить парковку можно следующими способами:

- Через паркомат. Для этого выберите в меню пункт «Оплата парковки», затем подтвердите номер парковочной зоны. Далее введите регистрационный номер автомобиля с кодом региона без пробелов (например, Т321ТТ69). Затем укажите продолжительность парковки и заплатите любой банковской картой. Сохраните на всякий случай чек.

- Через мобильное приложение «Парковки Твери». Его можно скачать по ссылке на сайте tverparking.ru.

- Через интернет-портал. Зарегистрируйтесь на официальном сайте сервиса tverparking.ru в личном кабинете и следуйте инструкциям.

- Через СМС. Отправляйте СМС-сообщение на четырёхзначный номер 3116 с текстом: р69*номер зоны*номер автомобиля с указанием региона*продолжительность парковки. Всё без пробелов. Например, на 1 час: р69*200*Т321ТТ69*1. Для досрочной остановки парковки нужно отправить СМС на тот же номер с текстом: р69*с. Сумма за неиспользованное время парковки вернётся на ваш виртуальный парковочный счёт и может быть использована для оплаты следующих парковочных сессий.

За неоплаченную парковку придётся заплатить штраф - 1000 рублей.

Перечень платных парковочных зон Твери

Зона 100

1. Бульвар Радищева от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта

2. Участок улицы Андрея Дементьева от улицы Жигарева до улицы Советской

3. Участок Студенческого переулка от улицы Новоторжской до улицы Жигарева

4. Участок Тверского проспекта, чётная сторона, от проспекта Чайковского до набережной Степана Разина

5. Участок улицы Жигарева от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева

6. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Студенческого переулка

7. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева

8. Участок улицы Трехсвятской от площади Ленина до улицы Новоторжской

9. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до площади Михаила Тверского

Зона 200

1. Бульвар Радищева от Тверского проспекта до Тверской площади

2. Участок набережной Степана Разина от Тверского проспекта до Свободного переулка

3. Участок улицы Вольного Новгорода от Свободного переулка до Тверского проспекта

4. Участок Тверского проспекта, нечётная сторона, от набережной Степана Разина до проспекта Чайковского

5. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Свободного переулка

6. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до Свободного переулка

7. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых

8. Участок улицы Советской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых

9. Улица Ивана Седых

10. Проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1б, 1в, 1г до моста через реку Тьмака в створе улицы Брагина

11. Свободный переулок

12. Тверская площадь

Зона 400

1. Театральная площадь

2. Театральный проезд

Карта платного парковочного пространства (кликните, чтобы увеличить):