Зона платных парковок в Твери выросла вдвое

С 2019 года в областной столице расширили зону платной парковки. Важное постановление главы города Алексея Огонькова было подписано, как это водится, 29 декабря 2018 года.

Согласно документу, к уже существующей парковочной зоне, условно обозначенной как «зона 100», добавляются ещё две. «Зона 200» охватывает участки набережной Степана Разина, улицы Советской, Вольного Новгорода, Ивана Седых, Театральную площадь и Театральный проезд, Свободный переулок, дополнительные участки Тверского проспекта, Новоторжской, Симеоновской и другие. В «зону 300» входит Привокзальная площадь.

Стоит отметить, что площадь Ленина и недавно обретшая новое название площадь Михаила Тверского в зону платной парковки не вошли. А это значит, что муниципальные и областные чиновники, в отличие от рядовых горожан, смогут парковаться у своей работы бесплатно.

Новые платные парковки будут работать в тестовом режиме до 1 июня 2019 года. За это время должны проверить работу оборудования и сервисов оплаты. Кстати, плата останется прежней: первые полчаса машина может стоять бесплатно, далее - 30 рублей в час.

- Первое время штрафовать за нарушения на новых платных парковках не будут, - сообщили «КП»-Тверь» в едином контактном центре парковочного пространства Твери. - Но водителям всё же следует оплачивать парковку, чтобы помочь тестированию системы, привыкнуть к нововведениям и избежать проблем в будущем. Там, где пока не начали работу паркоматы, платить следует через мобильное приложение или SMS.

В «зонах 100 и 200» парковка является платной с 8.00 до 20.00 по будням. В остальное время там можно оставлять машину бесплатно. А вот «зона 300» становится платной круглосуточно и в любой день.

По всем вопросам, связанным с работой платных парковок, можно обращаться в единый контактный центр парковочного пространства Твери по телефону: 8 (4822) 39-54-79.

Обновлённая карта платных парковок Твери:

«Зона 100»:

- бульвар Радищева: участок от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта;

- улица Андрея Дементьева: участок от улицы Жигарева до улицы Советской;

- Студенческий переулок: участок от улицы Новоторжской до улицы Жигарева;

- Тверской проспект, чётная сторона: участок от улицы Жигарева до набережной Степана Разина;

- улица Жигарева: участок от Тверского проспекта до улицы Володарского;

- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Студенческого переулка;

- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева;

- улица Трёхсвятская: участок от площади Ленина до улицы Новоторжской;

- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до площади Михаила Тверского.

«Зона 200»:

- бульвар Радищева: участок от Тверского проспекта до Тверской площади;

- набережная Степана Разина: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;

- улица Вольного Новгорода: участок от Свободного переулка до Тверского проспекта;

- Тверской проспект, нечётная сторона: участок от набережной Степана Разина до улицы Жигарева;

- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;

- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;

- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;

- улица Советская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;

- Театральный проезд;

- Театральная площадь;

- улица Ивана Седых;

- Свободный переулок;

- проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1а, 1б, 1в, 1г до моста через Тьмаку в створе улицы Брагина;

- Тверская площадь.

«Зона 300»:

Привокзальная площадь.