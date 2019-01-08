Зона платных парковок в Твери выросла вдвое
С 2019 года в областной столице расширили зону платной парковки. Важное постановление главы города Алексея Огонькова было подписано, как это водится, 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, к уже существующей парковочной зоне, условно обозначенной как «зона 100», добавляются ещё две. «Зона 200» охватывает участки набережной Степана Разина, улицы Советской, Вольного Новгорода, Ивана Седых, Театральную площадь и Театральный проезд, Свободный переулок, дополнительные участки Тверского проспекта, Новоторжской, Симеоновской и другие. В «зону 300» входит Привокзальная площадь.
Стоит отметить, что площадь Ленина и недавно обретшая новое название площадь Михаила Тверского в зону платной парковки не вошли. А это значит, что муниципальные и областные чиновники, в отличие от рядовых горожан, смогут парковаться у своей работы бесплатно.
Новые платные парковки будут работать в тестовом режиме до 1 июня 2019 года. За это время должны проверить работу оборудования и сервисов оплаты. Кстати, плата останется прежней: первые полчаса машина может стоять бесплатно, далее - 30 рублей в час.
- Первое время штрафовать за нарушения на новых платных парковках не будут, - сообщили «КП»-Тверь» в едином контактном центре парковочного пространства Твери. - Но водителям всё же следует оплачивать парковку, чтобы помочь тестированию системы, привыкнуть к нововведениям и избежать проблем в будущем. Там, где пока не начали работу паркоматы, платить следует через мобильное приложение или SMS.
В «зонах 100 и 200» парковка является платной с 8.00 до 20.00 по будням. В остальное время там можно оставлять машину бесплатно. А вот «зона 300» становится платной круглосуточно и в любой день.
По всем вопросам, связанным с работой платных парковок, можно обращаться в единый контактный центр парковочного пространства Твери по телефону: 8 (4822) 39-54-79.
Обновлённая карта платных парковок Твери:
«Зона 100»:
- бульвар Радищева: участок от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта;
- улица Андрея Дементьева: участок от улицы Жигарева до улицы Советской;
- Студенческий переулок: участок от улицы Новоторжской до улицы Жигарева;
- Тверской проспект, чётная сторона: участок от улицы Жигарева до набережной Степана Разина;
- улица Жигарева: участок от Тверского проспекта до улицы Володарского;
- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Студенческого переулка;
- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева;
- улица Трёхсвятская: участок от площади Ленина до улицы Новоторжской;
- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до площади Михаила Тверского.
«Зона 200»:
- бульвар Радищева: участок от Тверского проспекта до Тверской площади;
- набережная Степана Разина: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;
- улица Вольного Новгорода: участок от Свободного переулка до Тверского проспекта;
- Тверской проспект, нечётная сторона: участок от набережной Степана Разина до улицы Жигарева;
- улица Желябова: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;
- улица Симеоновская: участок от Тверского проспекта до Свободного переулка;
- улица Новоторжская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;
- улица Советская: участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;
- Театральный проезд;
- Театральная площадь;
- улица Ивана Седых;
- Свободный переулок;
- проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1а, 1б, 1в, 1г до моста через Тьмаку в створе улицы Брагина;
- Тверская площадь.
«Зона 300»:
Привокзальная площадь.