2020-01-17T18:00:48+03:00
Общество

Крещенский плот-купель, с которого можно будет окунуться в воду в Твери, почти готов

Рубить прорубь для иордани в этом году не потребовалось
Виктория ТУШКОВА
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Традиционную конструкцию установят в этом году прямо на воду.Традиционную конструкцию установят в этом году прямо на воду.Фото: Виктория ТУШКОВА
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И деревянная лесенка-сходни и сам плот, в котором обустроена крестообразная купель, уже практически готовы. Разместятся они в привычном месте - на Волге напротив здания Политеха, что на Речном вокзале.

Прорубь для иордани в этом году рубить не потребовалось за неимением льда на Волге. Плот-купель установят прямо на воду. В остальном же нынешние крещенские купания ничем отличаться от предыдущих не будут.

Для пришедших установят палатки, в которых можно будет переодеться, у купели будут дежурить спасатели, полиция и медики.

Всего в регионе согласовано 41 место для крещенских купаний. И несмотря на то, что нынче в Крещение будет совсем тепло, собираясь окунуться в иордань, предпримите меры, чтобы не простыть - ожидается ветер.

Лесенка уже на месте. Фото: Виктория ТУШКОВА

Лесенка уже на месте.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ступеньки, по которым спускаются в воду, прежние. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ступеньки, по которым спускаются в воду, прежние.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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