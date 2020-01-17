Крещенский плот-купель, с которого можно будет окунуться в воду в Твери, почти готов
И деревянная лесенка-сходни и сам плот, в котором обустроена крестообразная купель, уже практически готовы. Разместятся они в привычном месте - на Волге напротив здания Политеха, что на Речном вокзале.
Прорубь для иордани в этом году рубить не потребовалось за неимением льда на Волге. Плот-купель установят прямо на воду. В остальном же нынешние крещенские купания ничем отличаться от предыдущих не будут.
Для пришедших установят палатки, в которых можно будет переодеться, у купели будут дежурить спасатели, полиция и медики.
Всего в регионе согласовано 41 место для крещенских купаний. И несмотря на то, что нынче в Крещение будет совсем тепло, собираясь окунуться в иордань, предпримите меры, чтобы не простыть - ожидается ветер.
Лесенка уже на месте.Фото: Виктория ТУШКОВА
Ступеньки, по которым спускаются в воду, прежние.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU