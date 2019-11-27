2019-11-27T10:54:48+03:00
Общество

На энергоблоке № 1 Калининской АЭС стартовал капитальный ремонт с масштабной модернизацией

23 ноября 2019 года первый энергоблок Калининской АЭС остановлен для проведения капитального ремонта с масштабной модернизацией важных систем жизнеобеспечения на срок около 9 месяцев.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алена ЛАВРЕНТЬЕВА

На данный момент энергоблок № 1 имеет разрешение Ростехнадзора на работу в продленном сроке до 2025 года. После успешного завершения всех операций срок его эксплуатации может быть продлен до 2044 года.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, основная цель предстоящих мероприятий - техническая реновация энергоблока с глубокой модернизацией и улучшением технических характеристик оборудования, что напрямую связано с повышением безопасности и устойчивости работы блока. «Политика модернизации позволяет повысить уровень безопасности действующих энергоблоков АЭС и улучшить их рабочие характеристики, обеспечить высокую выработку электроэнергии и бесперебойное энергоснабжение потребителей», - отметил А. Дорофеев.

В числе важных работ - модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), электротехнического оборудования, замена блочного трансформатора, статора турбогенератора и кабельного хозяйства энергоблока, а также монтаж автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК), капитальный ремонт реакторной установки и турбоагрегата.

Для сопровождения ремонтных работ будут созданы оперативные группы из числа ключевых специалистов предприятия, а также профильных сторонних организаций. Всего в масштабных работах примут участие более 2 тысяч представителей подрядных организаций, проектных институтов и заводов-изготовителей и порядка 900 специалистов из числа собственного ремонтного персонала станции. Особое внимание в период ремонта будет уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Определен состав команды, которая представит Калининскую АЭС на IV Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства REASkills-2020 в компетенции «Управление жизненным циклом»
Работники Калининской АЭС, подавшие заявки на участие в REASkills-2020, уже активно проходят отборочные этапы. От станции подана 51 заявка на участие в 14 компетенциях (всего дивизиональных компетенций 16).
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
Новости 24
Улицу Ротмистрова в Твери вновь закрыли для проезда
На трассе М-9 в Тверской области легковушка протаранила два автомобиля
Архитектор из Твери со 100 вещами прожил 100 дней, чтобы понять, как мы живём
Тверь на 64 месте из 78-ми российских городов по качеству жизни
В дорожных авариях в Тверской области за минувшие сутки никто не пострадал
Технопарк "Кванториум" в Твери приглашает взрослых и детей на День открытых дверей
В Тверской области перед показом фильма "Ржев" состоится акция "Свеча памяти"
В декабре медики из Твери осмотрят пациентов в двух районах и городских округах
В Твери суд назначил меру пресечения ректору ТГМУ Лесе Чичановской
Услышать псалмы царя Давида в исполнении композитора и исполнителя Алексея Иванова приглашают в Твери
"СКА-Нева" в третий раз оказалась сильнее тверского "Динамо"
Тверские борцы стали третьими на Кубке России по самбо
Двое молодых мужчин обокрали гараж жителя Тверской области
Под колесами поездов в Тверской области погибли мужчина и женщина
По итогам кинофестиваля «Колокол света» в Твери выберут лучший фильм о духовных и культурных ценностях
В Твери не самая дорогая, но и не самая дешёвая шаварма в стране
О карьере фотографа и инструментах продвижения расскажут в Твери на встрече "Зачем фотография?"