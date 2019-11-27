На энергоблоке № 1 Калининской АЭС стартовал капитальный ремонт с масштабной модернизацией

Алена ЛАВРЕНТЬЕВА

На данный момент энергоблок № 1 имеет разрешение Ростехнадзора на работу в продленном сроке до 2025 года. После успешного завершения всех операций срок его эксплуатации может быть продлен до 2044 года.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, основная цель предстоящих мероприятий - техническая реновация энергоблока с глубокой модернизацией и улучшением технических характеристик оборудования, что напрямую связано с повышением безопасности и устойчивости работы блока. «Политика модернизации позволяет повысить уровень безопасности действующих энергоблоков АЭС и улучшить их рабочие характеристики, обеспечить высокую выработку электроэнергии и бесперебойное энергоснабжение потребителей», - отметил А. Дорофеев.

В числе важных работ - модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), электротехнического оборудования, замена блочного трансформатора, статора турбогенератора и кабельного хозяйства энергоблока, а также монтаж автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК), капитальный ремонт реакторной установки и турбоагрегата.

Для сопровождения ремонтных работ будут созданы оперативные группы из числа ключевых специалистов предприятия, а также профильных сторонних организаций. Всего в масштабных работах примут участие более 2 тысяч представителей подрядных организаций, проектных институтов и заводов-изготовителей и порядка 900 специалистов из числа собственного ремонтного персонала станции. Особое внимание в период ремонта будет уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.