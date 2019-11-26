Молюсь и вспоминаю: 88-летняя бабушка, спасавшая пассажиров "Невского экспресса", даже спустя 10 лет не может забыть тот день

Ту ночь 2009 года сегодня вспоминают лишь те, кто волею судьбы оказался вовлеченным в эту историю. Кто-то из них ехал в том поезде, кто-то ждал приезда своих родных дома, а кто-то по долгу службы и первому сигналу тревоги оказался на железнодорожном перегоне на границе Тверской и Новгородской областей. В том числе и корреспондент «Комсомольской правды»-Тверь» Юлия Загарских, которая, чтобы узнать причины трагедии, добиралась к месту взрыва ночью по лесу и болотам, прервав поездку на выходные к родителям. Именно благодаря ее первой информации с места в стране тогда и узнали детали трагедии «Невского экспресса».

Ровно 10 лет назад, в пятницу 27 ноября, в 21:30 из-за подрыва рельсов на на перегоне Алешинка - Угловка произошла катастрофа скоростного поезда № 166 «Невский экспресс», следовавшего из Москвы в Петербург. Больше всего досталось пассажирам последних трех вагонов. Из 653 человек 130 получили ранения разной степени тяжести, 28 человек погибли.

Первые ночные фотографии с места трагедии. Фото: Юлия Загарских, Карина Михайлова

Трагедия обрела реальные объемы и масштаб спустя сутки у тверского морга. Нестерпимый холод и ледяной ветер. Почерневшие от горя родственники, какие-то неестественно тихие и до конца не верящие в случившееся. И на этом фоне яркими каплями бросались в глаза лишь гвоздики в руках тех, кто пришел проститься или выразить соболезнование.

Виновных накажут спустя три года. В 2012 году Тверской (областной) суд вынесет приговор в отношении террористов. Из 10 человек четверых осудят пожизненно. Шестерым дадут до 7-8 лет с отбываением наказания в колонии строгого режима.

А еще в центре этой трагедии была бабушка Лена. Та самая, в нескольких метрах от дома которой чудом остановился развороченный вагон. Та самая, что приняла на себя весь тот страшный удар и боль пострадавших. Именно в ее домик, единственный на путях, несли тогда раненых, там же пытались оказать первую помощь. Она, потерянная и испуганная, начала доставать свои кофты, валенки, одеяла, чтобы кого-то прикрыть, а кого-то и приодеть.

Елена Михайловна Голубева, которой сейчас 88 лет, жива и здорова. По-прежнему проживает в поселке Лыкошино под Бологое, но уже в новом доме, который ей подарили спустя 19 дней после трагедии. Конечно, самочувствие не очень, но она не привыкла жаловаться. Все идет как идет...

О том дне, говорит, никогда не забывает. И всегда молится за погибших и пострадавших.

Елене Михайловне Голубевой сейчас 88 лет. Фото: Алексей Косоруков

Поезд следовал из Москвы в Петербург. Фото: Юлия Загарских, Карина Михайлова

У морга в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Взрыв разнес железнодорожное полотно и разорвал вагоны поезда. Фото: Юлия Загарских, Карина Михайлова