На одном из самых протяжённых маршрутов Твери прекратили приём банковских карт

«С 25 ноября временно будет приостановлена оплата банковскими картами» - объявления, развешенные в минувшую субботу, 23 ноября, в маршрутках № 208, повергли многих пассажиров в ступор. Люди, постоянно пользующиеся этим популярным маршрутом, давно перестали проверять, взяли ли с собой мелочь. А учитывая, что вопреки информации в объявлениях валидаторы обклеили бумагой и обмотали скотчем уже 23 числа, многим было просто не заплатить за проезд. Проблему, правда, предлагали решить водители: «Вы мне переведёте 30 рублей на карту, а я за вас заплачу». Пассажиры соглашались - а куда деваться?

Узнав о происходящем, «КП»-Тверь» сразу позвонила на горячую линию компании «ТрансСвязь Телеком», оператора безналичной оплаты. Ведь в объявлениях чётко значилось: оплата картами и телефонами с функцией NFC прекращена в связи с невыполнением своих платёжных обязательств оператором безналичной оплаты. На горячей линии ничего конкретного сказать не смогли, сообщив, что слышат о проблеме впервые и обязательно доведут информацию до сведения руководства.

В надежде, что к понедельнику ситуация прояснилась, мы связались с директором по юридическим вопросам «ТрансСвязь Телекома» Романом Перчевым.

- Я к перевозчику никакого отношения не имею, а поэтому его действия комментировать не могу, - обозначил границы своей компетенции Роман Александрович.

- Но ведь причиной отказа принимать безналичную оплату значится невыполнение платёжных обязательств со стороны компании «ТрансСвязь Телеком».

- На этот счёт в СМИ будет дана информация. Сейчас прокомментировать не смогу. Официальный комментарий будет в прессе позже.

- А когда его можно ждать?

- Сегодня-завтра. Мы постараемся дать его побыстрее.

- Вы знаете на какой адрес нам его отправить? - интересуемся на всякий случай.

- Я вам не намеревался ничего отправлять, поэтому ваших координат у меня нет.

- Но вы же сказали, что разошлёте прессе...

- А вы монополист в прессе что ли? Эта информация будет в СМИ. Если вам будем отправлять, мы ваш адрес найдём, - пообещал Роман Перчев, на чём мы и попрощались.

Такие объявления появились в маршрутках 23 ноября.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Кстати, о «монополистах»: к сведению Романа Перчева, на данный момент «Комсомольская правда»-Тверь» - единственные, кто, ко всей палитре своих СМИ, издаёт на бумаге ежедневную газету.

Комментариев от перевозчика - компании «СВТК» - оперативно получить, увы, также не удалось. Мы надеемся в ближайшее время всё-таки поговорить с руководством транспортной компании и узнать его точку зрения на происходящее.

В завершение добавим, что в марте 2019-го компания «ТрансСвязь Телеком» обещала до конца года оснастить валидаторами безналичной оплаты буквально все городские маршрутки. И действительно, начала выполнять свои обещания. Терминалы появились на нескольких маршрутах. Но в конечном итоге работать стали только на 208-м. А к примеру, на маршруте 33-к новенькие валидаторы протестировать удалось лишь счастливчикам, если удалось вообще. Буквально сразу они работать перестали и приветствовали садящихся в маршрутки чёрным экраном. А потом потихоньку исчезли вовсе. В ответ на возмущение пассажиров водители сердились и говорили, что это вопросы не к ним.

Теперь и на 208-м маршруте возможность безналичной оплаты ликвидирована. Так что, товарищи пассажиры, готовьте наличные.