В 208 маршрутке Твери заклеили валидаторы и не принимают оплату картой

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-23T13:00:37+03:00

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В маршрутном такси №208, единственном, где до последнего времени принимали безналичную оплату, развесили объявления о прекращении оплаты проезда банковскими картами. Причина - невыполнение платёжных обязательств со стороны оператора безналичной оплаты - компании "ТрансСвязьТелеком".

Несмотря на то, что днём прекращения оплаты по безналу значится 25 ноября, валидаторы заклеены и не работают уже сегодня, 23 ноября.

- Многие пассажиры, которые постоянно ездят на данном маршруте, даже не берут с собой наличных денег! Некоторым сейчас приходится водителю на личную карту оплату переводить, - рассказала жительница Твери Эльвира Храповицкая.

"ТрансСвязьТелеком", или "ТСТ" - оператор безналичной оплаты в городском транспорте Твери. Эта компания обслуживает валидаторы безналичной оплаты по банковским картам, а также валидаторы оплаты картой "Иволга" в муниципальном транспорте.

Несмотря на красочную презентацию системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте и масштабные планы по развитию транспортной карты Твери "Иволга", в последнее время её возможности лишь сокращались. К настоящему моменту в муниципальных автобусах и троллейбусах валидаторы оплаты "Иволгой" ещё остались, но работают не всегда. Саму карту теперь нельзя обменять или купить в транспорте. Владельцы карты могут пополнить её лишь в киосках "Союзпечать". Но и это дело большой удачи: система пополнения работает через раз.

Оплата банковскими картами в муниципальном транспорте тоже возможна не всегда - валидаторы "глючат", объясняют кондукторы. Наладить безналичную оплату в маршрутках горожанам также обещали, причём в обозримом будущем - во всех без исключения. Однако появились валидаторы лишь на двух-трёх маршрутах, а реально работать в итоге стали только на маршруте №208. Но теперь и здесь возможность безналичной оплаты у пассажиров отняли.

На горячей линии компании "ТрансСвязь Телеком" "КП"-Тверь" ответили, что слышат о проблеме впервые и все свои обязательства выполняют.

- Это вопросы уж точно не к нам. С нашими обязательствами всё в порядке. Если перевозчик действительно заклеил валидаторы и остановил оплату, то сделал это самовольно, - сообщил специалист компании, пообещав передать информацию руководству.

Валидаторы обмотаны бумагой и скотчем.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU