Возможность оплаты проезда картой появится во всех маршрутках Твери уже в этом году

В тверских маршрутках начали внедрять систему безналичной оплаты проезда банковской картой или телефоном с функцией NFC. Сейчас валидаторы - устройства, позволяющие списывать деньги с банковских карт, - установлены и работают на трёх коммерческих маршрутах: №№ 27, 208 и 33К.

В новые «МАЗы», оснащённые валидаторами, пассажиров запускают теперь только через переднюю дверь. Водитель сразу принимает плату или контролирует, приложил ли вошедший к валидатору карту. Пользоваться новой возможностью горожане, правда, не особо спешат, и большинство по старинке готовит перед входом мелочь.

Стоимость проезда при оплате наличными во всех трёх маршрутах составляет 30 рублей: цены перевозчик поднял в феврале вопреки предостережениям антимонопольщиков. В последних числах февраля Тверское УФАС издало приказ о возбуждении в отношении компании-перевозчика дела о нарушении законодательства о защите конкуренции. Однако ведомство тогда предупредило, что процедура принятия подобных решений строго регламентирована и не может быть завершена в короткий срок.

Пока перевозчик цены снижать не торопится, но оплата по безналу подарит пассажиру скидку в один рубль, то есть поездка обойдётся в 29 рублей. И она станет ещё на рубль дешевле, если вы платите картой Mastercard, - 28 рублей. Эта акция, по информации сайта оператора системы безналичной оплаты, продлится до 31 декабря 2023 года.

Пока тверичане чаще расплачиваются наличными деньгами, так привычнее.Фото: Виктория ТУШКОВА

Проектом безналичной оплаты проезда в коммерческих маршрутках занимается тот же оператор, который реализует в Твери систему «Иволга».

Алексей, финансовый директор компании-оператора безналичной оплаты проезда «ТрансСвязь Телеком», из личных соображений не назвал «КП»-Тверь» свою фамилию, но сообщил, что оплатить проезд можно картой любой системы: Visa, Mastercard, Мир и так далее. В будущем для оплаты проезда в маршрутках можно будет даже использовать «Иволгу».

- Уже в этом году мы планируем оснастить все маршрутки системой безналичной оплаты банковскими картами. Речь, конечно, идёт только о легальных перевозчиках. И сейчас мы также ведём с ними переговоры о внедрении оплаты «Иволгой». Как только переговоры закончатся, мы начнём реализацию этих планов, - сообщил Алексей.

Вопрос возможности дистанционного пополнения «Иволги» сейчас также решается, уверил «КП»-Тверь» финансовый директор оператора «ТрансСвязь Телеком». Однако, когда именно это произойдёт, Алексей Который-без-фамилии пока сказать затруднился.