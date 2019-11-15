Осень с весной перепутали: в Твери в ноябре распускаются цветы

«Один раз в год сады цветут...» Спорить со сладкоголосой Анной Герман совсем не хочется, но по теперешним временам это утверждение неверно. Аномально тёплая погода осени-2019 пробудила в растениях новые силы и вырвала из начавшегося уже было сна. Яркие бутоны в монохромном осеннем антураже - разве не красота? Перепутали растения осень и весну, а тверские пользователи соцсетей только рады и делятся фотографиями распустившихся цветов и набухших почек.

Но любуясь стряхнувшими с себя осеннюю дремоту растениями, мы переживаем: а что будет с ними, когда придут морозы? И если в природе всё встало с ног на голову, не оборотилась бы осенью будущая весна...

- Подавляющее большинство растений не пропадёт, - успокоила «КП»-Тверь» ведущий инженер отдела цветоводства Ботанического сада Тверского госуниверситета Елена Чернышова. - Конечно, растения переживут это немного болезненно, но всё же не критично. Когда в дальнейшем погода стабилизируется, они воспримут это как внезапные заморозки, которые случаются.

Повлиять на эту ситуацию мы не можем практически никак. Единственное: если вы вдруг уже решили укрыть растения в своём саду, завершив дачный сезон, не спешите.

- При такой тёплой погоде укрытые растения могут начать подгнивать, а это им точно не на пользу. Поэтому укрывать их в эти дни рано. Но не упустите момент похолодания! - предостерегла Елена Чернышова.

Так что радуйтесь осенним цветам, раз уж нам выдался такой шанс, и следите за прогнозами погоды. Кстати, «КП»-Тверь» делает их еженедельно по четвергам. И прогноз нам обещает, что тёплая погода сохранится до среды, а уж там, может, и прохлада придёт.

А с лютиками-цветочками в следующем году всё должно быть хорошо!