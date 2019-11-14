2019-11-15T09:42:07+03:00
Общество

В выходные в Твери не похолодает, а потеплеет до +7

И снега в ближайшие дни мы не увидим
Виктория ТУШКОВА
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А дожди если и покапают в субботу и воскресенье, то местами и совсем немного.А дожди если и покапают в субботу и воскресенье, то местами и совсем немного.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Твери прочно утвердилась плюсовая температура и в целом прекрасная погода, совсем не характерная для традиционно холодного ноября с его пробирающими до костей ветрами.

- Мы оказались на стыке циклона и антициклона. Если нарисовать схематически, получатся две области: справа - антициклон, который гонит воздушные потоки по часовой стрелке, а слева - циклон, воздушные массы в котором движутся против часовой, - объяснила «КП»-Тверь» погодную аномалию профессор ТвГУ, доктор географических наук Наталья Сердитова. - Сливаясь, эти потоки дарят нам удвоенную порцию южного тёплого ветра.

Тёплые воздушные массы окутывают регион, так что в ближайшие дни у нас будет аномально тепло. В субботу днём +6, ночью ноль, в воскресенье и понедельник +7, ночами также плюс. А ведь среднесуточная климатическая норма для этих дней -1,8 градуса!

Во вторник станет немного прохладнее, днём ожидается +3, но ночная температура вряд ли опустится ниже -1. Атмосферное давление все дни немного выше нормы.

А мы и не грустим, ведь такой аномалией только наслаждаться: осеннее небо иногда будет озарять солнце, а дожди если и покапают в субботу и воскресенье, то местами и совсем немного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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