Берега Волги в Твери иные, не кисельно-молочные, а ядрёно-мочевые

Жара опустилась на старинный город Тверь на радость отпускникам и ребятне. А что нужно делать на жаре? Правильно: побольше пить. Вода, как известно, дырочку найдёт. Вот на этом этапе и встаёт перед принимающим солнечные ванны культурным горожанином нелёгкий выбор. Можно терпеть какое-то время, а затем бежать домой, мелко семеня ногами и стиснув зубы. А можно, воровато оглядываясь и смущаясь, направиться под сень деревьев и решить проблему, что называется, по старинке.

Старинному городу - старинные способы. Наверное, этим руководствуются городские управленцы, год от года игнорирующие необходимость обустройства в Твери цивилизованных отхожих мест. А потому в них превращаются все мало-мальски укромные уголки на пляжах, в парках и других местах отдыха.

Симпатичная зелёная зона, тянущаяся вдоль городского пляжа, встречает жаждущего прохлады путника весьма резким мочевым амбре. Чему удивляться? Это место давно стало уборной для загорающих, а ещё физкультурников, занимающихся на спортивных площадках, работников торговых ларьков и проката.

Две туалетных кабинки всё-таки удалось обнаружить на пляже у тира. «Не работает!» - сразу предупреждает объявление на одной из них. Интересуемся, функционирует ли вторая?

- Да, вроде, но... там чистить надо, - отвечает молодой человек, работающий в тире.

Проверять совсем не хочется, тем более что запах, исходящий от кабинок, заставляет брезгливо поморщиться. Набрав в лёгкие воздуха, тянем за два гвоздика, торчащих из двери вместо ручки. Ан нет. И вторая закрыта.

- Давно не работают! - подтверждают симпатичные продавщицы мороженого. - Хозяин тира, наверное, устал ими заниматься. В прошлом году биотуалет привозили, но в конце июля только. Вот и нынче нет его.

Туалет - очень странный предмет, он вроде есть, но его нет. А потому что не работает.Фото: Виктория ТУШКОВА

А пока отдыхающим, нередко подходящим к девушкам с вопросом, где можно справить нужду, они могут посоветовать только те самые кустики. Не скрывают того, что водят по нужде туда своих детей и отдыхающие на пляже мамы. Сами терпят, благо живут недалеко, а дети маленькие ещё. Но, поскольку речь идёт о пляже, есть и ещё один вариант.

- Что тут поделать, вода всё примет, - улыбается благообразный мужчина средних лет.

А отдыхающие рядом подростки, хоть и пытаются изо всех сил показаться воспитанными, но на вопрос о реке и кустиках хихикают и хитро отводят глаза.

Старожилы помнят, что раньше на пляже работал общественный туалет. Но он давно перестал быть таковым: здание перешло в частные руки, на том всё и закончилось. Подобные общественные туалеты в городе уже вряд ли где-то обнаружатся, а если и найдутся, то их можно считать самой настоящей достопримечательностью. Вспоминаем, что подобный туалет типа «сортир», как говорил герой известной комедии, всегда был в городском саду. Увы и ах - и его более не существует. Полукруглое здание скрыто за металлическим забором.

- Да вы что! Уж года четыре, наверное, не функционирует, - сообщает работник городского сада. - Это вообще не наша территория теперь, а музейная. Надо в туалет - идите за детские аттракционы, там есть кабинки. Подёргайте, какая-нибудь да открыта.

Ну хоть тут удача. Правда, найти уборные оказалось нелегко. Они уютно спрятались за цветником роз, который, кстати, оказался закрыт. Указателей, ведущих к туалетам, обнаружить не удалось, но, найдя дислокацию, насчитали целых восемь кабинок. Деньги рядом никто не собирал, скорее всего, работают они бесплатно. Что ж, приятный бонус. Вот только и здесь сработала старинная наша традиция: семь из восьми кабинок оказались закрытыми, как и розовый цветник. Из единственной, чья дверь поддалась под нажимом, пахло далеко не розами.

Из восьми кабинок, установленных в городском саду, работала лишь одна.Фото: Виктория ТУШКОВА

Что лучше: полное отсутствие в городе цивилизованных туалетов или наличие таковых, но платных? К бабке ходить не надо - горожане выберут второй вариант. Но в древнем городе Твери, вероятно, стыдятся сравнения с практикой алчного римского императора Веспасиана, обложившего налогом городские уборные.

А потому продолжаем ходить до ветру. Или пользуемся подсказками, которые подготовила для вас «КП»-Тверь».

Куда можно сходить в туалет в Твери:

Крупные торговые центры.

Фастфуды. В некоторых может потребоваться что-то купить, чтобы получить код от двери уборной.

Автозаправки и вокзалы.

Помещения вузов. Здесь, правда, может понадобиться небольшая смекалка, чтобы миновать пропускной пункт.

Бассейны.

Кинотеатры.

Поликлиники и женские консультации.

Библиотеки. Но здесь могут попросить предъявить читательский билет.

Отделения паспортно-визовой службы.

Можно ещё предложить помещение городской администрации, но там строгая охрана, так что пока - увы.